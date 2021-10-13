APAVIT solicita al gobierno poner nuevamente en vigencia la prueba del Antígeno para ingresar al Perú

Además, se solicitó la designación del Viceministro de Turismo, cuya cartera se encuentra acéfala por más de 40 días.

Con el fin de exponer la problemática general de la actividad turística, así como las propuestas de solución para lograr su reactivación económica, teniendo en cuenta que ha sido el más golpeado por la pandemia, la directiva de la Asociación Peruana de Viajes y Turismo (APAVIT), así como de otros gremios empresariales vinculados con el turismo, sostuvieron recientemente una reunión con el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino y el Viceministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.

Su presidente, Ricardo Acosta afirmó que fue una reunión muy productiva debido a la gran recepción y percepción de los problemas enfrentados por las Agencias de Viajes de parte de los participantes del sector Público.

Informó que entre las principales propuestas estuvieron, reconsiderar la solicitud de la prueba Molecular para ingresar al Perú por la Antígeno, por razones muy sencillas, como el alto costo de una prueba molecular, un aproximado de 150.00 dólares por persona.

El titular de APAVIT sostuvo que la demora en cuanto a los resultados y lo importante, “la persona que realiza la prueba 72 horas antes del viaje no implica que no se contamine 70 horas antes, por lo que no tiene sentido exigir dicha prueba”.

“Se debe flexibilizar las medidas de viaje permitiendo así el interés de visitantes extranjeros, así como incentivar los viajes de peruanos y residentes hacia el extranjero, tal cual lo están realizando nuestros países vecinos, con el fin de reactivar la economía, como por ejemplo Colombia y República Dominicana”, planteó.

Entre otros pedidos, Acosta solicitó la inmediata designación de un Viceministro de Turismo.

“Existiendo diversos candidatos con mucha experiencia en el sector, resulta extraño que habiendo pasado más de 40 días no contemos con un Viceministro, y se facilitaría la interacción y acompañamiento de los diferentes temas entre ambos sectores”, puntualizó.

El empresario turístico reconoció que, si bien la prioridad del sector es la salud de todos nuestros compatriotas, se debe tener en cuenta que manteniendo los protocolos se evitará riesgos de nuevos contagios.

“Debemos acelerar el proceso de vacunación, así como mantener vigente la Suspensión Perfecta debido a que la productividad de las Agencias de Viajes y otros rubros no pasan del 10%, motivo por el cual se torna insostenible mantener una planilla del 100%”, precisó.

De otra parte, Ricardo Acosta pidió activar nuevamente la mesa de trabajo entre ambos sectores en la cual se plantean problemas y soluciones manteniendo reuniones quincenales, mesa que sin justificación alguna se encuentra inactiva hace un año.

En ese sentido, sugirió que antes de publicar un decreto, este debe ser consensuado con el sector privado, con el propósito de evitar graves consecuencias para el consumidor final.

Sobre ese punto, puso como ejemplo el decreto publicado referente al ingreso a nuestro país con Vacuna y prueba molecular, el mismo que impedía los viajes y retorno de la población menor de 27 años que a la fecha no están inoculados en nuestro país, un decreto totalmente absurdo.

Finalmente, planteó que, a partir de la fecha, se deben mantener reuniones individuales del sector público con las diferentes asociaciones debido a que cada gremio empresarial tiene sus particularidades, como, por ejemplo, Agencias de Viajes, Hoteles, Restaurantes, Casinos, Eventos y Guías, entre otros.