Corte Superior del Callao realizó 10,600 atenciones de servicios judiciales durante el 2021

  •   Y mediante el aplicativo “El Juez te escucha” se logró 10,825 atenciones, por lo que ocupó el quinto puesto a nivel nacional.

Como consecuencia de la pandemia, la transformación digital era una necesidad transversal para la Corte Superior del Callao. Por ello, la entidad judicial decidió optimizar todos sus servicios judiciales optando por la digitalización a fin de ofrecer una administración de justicia célere, cercana y transparente.

“Todos los servicios que ofrece la Corte del Callao pueden encontrarse en la plataforma digital MAU (Módulo de Atención al Usuario), espacio donde el justiciable puede revisar su casilla electrónica, las notificaciones, entre otros servicios. Además,  gracias al MAUbot (aplicativo de atención virtual asincrónico), se pueden realizar consultas en línea, colocando su nombre y DNI, el cual le genera un número de atención”,  expresó la jefa de Unidad de Servicios Judiciales (USJ), Flor Barreda Chusing, en el programa “Hablando de Justicia” emitido por las redes sociales de la Corte chalaca.

Barreda resaltó que gracias a la conversión digital de los servicios y aun manteniendo algunos de manera presencial, durante el año pasado se atendieron 10,600 llamadas telefónicas, consultas presenciales y digitales. Además, se realizaron 10,825 atenciones mediante el aplicativo “El Juez te escucha”, el cual sirve para agendar una atención personalizada con el/la magistrado/a.

También, indicó que la USJ es el enlace entre el área administrativa de la Corte y los órganos jurisdiccionales a fin de apoyar de generar una atención efectiva para los usuarios. Mencionó que está a cargo del archivo central, el almacén de bienes, la central de distribución general, el equipo multidisciplinario, el MAU, el área de recaudación, el área de notificaciones, el registro distrital judicial y el registro de peritos.

Finalmente, comentó que próximamente se creará las “Cabinas de acceso a la justicia”, espacios físicos ubicados dentro de las sedes de la Corte donde los justiciables que carecen de recursos tecnológicos podrán ser asesorados y atendidos de manera gratuita con el objetivo de que accedan a los servicios de justicia.

Si tuviese alguna consulta judicial o desea realizar alguna queja sobre la atención de los servicios judiciales, puede hacerla al siguiente número del MAU: 970803315. También podrá reportar quejas en el libro de reclamaciones y oficinas de la ODECMA.

