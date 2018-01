Bolivia: continúan las protestas de diversos sectores

Y Evo afirma que la derecha usa el Código Penal para mentir

COD y Cívicos fueron al paro, Transporte la próxima semana

La Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, el Comité Cívico y otras instituciones de la región, el viernes 12 de enero pasado desde la cero horas acataron un paro de 24 horas movilizados con marchas de protestas y mítines en la capital del departamento. Exigen al Gobierno Nacional la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal.

Por su parte, la dirigencia del transporte luego de cumplir un paro de 24 horas en la ciudad de Tarija con una marcha de bocinas y bloqueos, determinaron para la próxima convocar a un paro indefinido previa coordinación con la dirigencia del transporte a nivel nacional.

El ejecutivo de la COD, Walter Aguilera, indicó que las organizaciones sociales, campesinos y otros sectores afiliados a la institución obrera, acatarán desde la cero horas de este viernes la medida de presión para exigir la abrogación total del Código Penal.

El dirigente manifestó que miles de trabajadores esta jornada no asistieron a sus fuentes laborales porque participaron de la protesta regional en contra del Gobierno Nacional y el Código Penal.

A esta movilización se sumarán todas las instituciones afiliadas al Comité Cívico, manifestó el dirigente cívico, Wilfredo Vidal. Al indicar que todas las instituciones de la ciudad de Tarija paralizaron actividades durante la jornada y se sumaron a la medida de presión que convocó la COD.

El cívico tarijeño indicó que desde la próxima semana las movilizaciones volverán con más fuerza en la región y el país, porque la dirigencia de los comités cívicos de los nueve departamentos ya coordina una fecha para una movilización masiva en todo el país contra el Código Penal.

Por su parte, la ejecutiva de la Federación de Trabajadores de Salud del departamento de Tarija, Isidra Gareca, señaló que su sector volvieron esta jornada a protagonizar una marcha de protesta junto a la COD en su quinto día de paro movilizado exigiendo la abrogación total del Código Penal.

Además los trabajadores de salud en la región se movilizaron en rechazo de los posibles de descuentos por los días no trabajados al sector salud y solicitaron la renuncia de la Ministra de Salud, Ariana Campero.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija, Alex Mamani, descalificó las movilizaciones convocadas por la COD, Comité Cívico y Transporte, en rechazo al nuevo Código del Sistema Penal.

“Ya se derogaron los artículos que pedían los médicos y transporte como el 205 y 137, pero siguen marchando algunos movimientos sociales, parece que no quieren que se cambie la justicia en Bolivia, quieren que siga la justicia corrupta, de los gobiernos neoliberales”, cuestionó el legislador.

Gobierno descarta abrogar el Código Penal

El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, descartó la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal y lamentó la creación del llamado Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) en una analogía equivocada de la realidad porque similar institución fue instituida para enfrentar las dictaduras militares.

“El Gobierno no se va a prestar a estas demandas”, afirmó Rada al recordar que el proyecto fue entregado hace un año a la oposición, fue socializado en distintos escenarios y la bancada del MAS está segura que este Código responde a las necesidades de la justicia boliviana.

Rada lamentó que el líder sindical haya actuado en solitario y participado de un evento político-partidario donde se anunció la vigencia del Conade, y es probable que por ese motivo no recibió el respaldo de al menos seis centrales obreras departamentales, varias confederaciones y federaciones de trabajadores que no participaron de un paro que no se sintió el pasado miércoles, dijo el funcionario público del Gobierno.

