Belmond celebra el Día de la Madre con experiencias especiales

La colección de hoteles de lujo Belmond se une a la celebración del día de la madre freciendo experiencias gastronómicas en sus lujosas propiedades.

Un delicioso momento con mamá en Belmond Miraflores Park

El domingo 13 de mayo, The Observatory, ubicado en el piso 11 de Belmond Miraflores Park, ofrecerá un desayuno buffet de 6:30 am a 11:30 am a S/.99 por adulto y S/. 40 por niño hasta 10 años. También, ofrece un almuerzo buffet de 1:30 pm a 3:30 pm a S/. 180 por adulto, que incluye un pisco sour, y a S/. 65 por niño hasta 10 años. Adicionalmente, cuenta con una mesa de dulces para los más pequeños.

Así mismo, Tragaluz ofrece un Brunch especial de 9:00 am a 12 pm a S/. 99 por adulto y S/. 40 por niño hasta 10 años y también un exclusivo almuerzo que incluye un menú de 3 tiempos a S/. 180 por adulto y S/. 60 por niño hasta 10 años

Sorpresas en Belmond Hotel Monasterio

En busca de un almuerzo lleno de sorpresas y tiempo en familia, por el día de la madre, Belmond Hotel Monasterio cambiará los precios de dólares a soles en su menú de almuerzo de 11:30 am a 3:30 pm.

Una aventura en Belmond Hotel Rio Sagrado

Una experiencia rodeada de la naturaleza del Valle Sagrado, el restaurante El Huerto ofrece un exquisito almuerzo de 3 tiempos acompañado de chilcano de pisco, ice tea de muña e infusión y un regalo sorpresa para mamá al precio de S/. 90 por adulto y S/. 45 por niños menores de 12 años.

Me gusta: Me gusta Cargando...