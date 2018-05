Alrededor de 50 millones de personas estudian francés, a nivel mundial

Y es un idioma hablado en los cinco continentes.

La globalización del mercado laboral y la intensificacion de las movilidades internacionales lleva a millones de personas a estudiar dos idiomas extranjeros. Un reciente artículo de The Economist sugiere aprender francés como segundo idioma, ya que es, junto con el inglés, el único idioma universal, lo que lo convierte en una lengua recomendable para el éxito profesional, económico y empresarial.

Ante ello, la Alianza Francesa ha revelado en sus últimos estudios que Perú se encuentra entre los países de Sudamérica con el mayor índice de estudiantes que buscan sobresalir y generar una mayor competitividad para obtener oportunidades académicas y laborales de primer plano.

“En el Péru, alrededor de 16,000 alumnos acuden a nuestras 15 sedes; reciben una enseñanza de última generación y pueden disfrutar de nuestras más de 700 actividades culturales anuales. Adicionalmente, más de 21,000 alumnos estudian francés en nuestra red de 45 colegios afiliados. Los estudiantes de hoy quieren cursos de calidad, interactivos, conectados. Son exigentes y tienen razón de serlo porque la educación les puede brindar nuevas oportunidades de vida y trabajo”, afirma Yohann Turbet Delof, director general de la Alianza Francesa.

Asimismo, comenta que dominar el francés es una herramienta que puede abrir puertas en las mejores universidades del mundo, teniendo en cuenta que es el único idioma, junto con el inglés, hablado en los cinco continentes, el tercer idioma de los negocios, el segundo idioma en los medios de comunicación, y que queda imprescindible en numerosas carreras profesionales. Es un idioma hablado en muchos países del continente africano, que será uno de los focos de desarrollo económico del mañana.

Actualmente, más de 1,000 peruanos estudian en Francia, donde la educación en las universidades es gratuita. Se calcula que la inversión total es casi igual o menor que en Lima, lo que convierte el país galo en una excelente opción para iniciar una carrera técnica o una maestría.

Frente a ello, la Alianza Francesa en el Perú puso en marcha una nueva estrategia global de modernización de su oferta, que incluye:

• Una diversificación de la oferta académica, más atractiva, más profesionalizada y enteramente basada sobre estándares europeos. Incluye talleres lingüísticos y culturales, cursos para padres e hijos, talleres profesionales, etc.;

• Un control permanente de la calidad con nuevos métodos, referenciales de enseñanza, seguimiento y capacitación de los profesores, homogeneización de las evaluaciones de los estudiantes, etc.;

• La estandarización completa de los ritmos y los métodos de enseñanza a nivel nacional;

• La integración de los exámenes internacionales en la malla curricular. Están otorgados por el Ministerio de Educación de Francia, un reconocimiento necesario para las universidades y las empresas y para iniciar proyectos de estudio en un país francófono;

• Dos nuevos programas de enseñanza digital, una tecnología de punta en los salones y la posibilidad de matricularse en línea;

• El desarrollo de la movilidad internacional, con una oferta de viajes lingüísticos y una acción conjunta con la oficina Campus France;

• Una oferta cultural vanguardista, creativa y comprometida con el fortalecimiento de los valores (teatro, cine, artes visuales, etc.).

“Nuestro plan de acción, global y ambicioso, apunta a crear nuevas generaciones de estudiantes, conectados con su entorno, internacionalizados y siempre curiosos de abrirse al mundo y los otros”, concluye Yohann Turbet Delof. “Más que nunca, la Alianza Francesa pretende ser un espacio innovador, plural y calificado, como debería ser nuestro mundo hoy. Es nuestra misión reforzar el papel de la educación en el desarrollo de nuestras sociedades”.

