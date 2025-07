Beca Energía 22: programa busca acortar la brecha laboral que existe con las mujeres que estudian carreras STEM

Con el propósito de fomentar la promoción, formación y liderazgo de mujeres que estudian ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (carreras STEM), Statkraft Perú lanza la segunda edición del programa de becas Energía 22, junto con la Universidad de Tecnología e Ingeniería.



En el Perú, solo el 31 % de profesionales de estas materias son mujeres, según el Registro Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación Tecnológica.

Los números son claros: según estudios de la SUNEDU, del 32,9 % de estudiantes matriculados en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación, solo el 29,2 % son mujeres, lo que demuestra su reducida participación en estas disciplinas. Asimismo, el Registro Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación Tecnológica (RENACYT), indica que, en el Perú, el 31% de las profesionales STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) son del género femenino.

Encarando esta realidad y con el objetivo de reducir la brecha, Statkraft Perú, empresa líder global en la generación de energía renovable, y la Universidad de Tecnología e Ingeniería (UTEC), lanzan la segunda edición de Energía 22, un programa que otorga medias becas a jóvenes mujeres que estudian carreras STEM y, además, les da la oportunidad de contar con prácticas en la empresa de origen noruego.

“Uno de nuestros valores es la diversidad, en ese sentido, el programa de becas Energía 22 contribuye a disminuir la brecha que hay en el mercado. Además, promueve la equidad de género en la compañía, porque las chicas no solo continuarán sus estudios a través de una media beca, sino que también tendrán la oportunidad de empezar su carrera profesional en Statkraft a través de prácticas, recibirán mentorías, y podrán involucrarse en proyectos desafiantes que les permitan consolidar sus conocimientos para formar una visión estratégica”, comenta Verónica Arbulú, Gerenta Legal y de Asuntos Corporativos de Statkraft Perú.

Ese ha sido el caso de Alessandra Meza, Ingeniera Mecatrónica del área de Operaciones en Centrales, una de las primeras beneficiarias del programa Energía 22. “A lo largo de mis estudios he experimentado los distintos prejuicios que existen contra las mujeres con carreras STEM que limitan nuestra participación en estas áreas, pero gracias a iniciativas como las de UTEC y Statkraft Perú, siento que poco a poco esta brecha es menor. Ahora formó parte de una organización que valora mis conocimientos independientemente de mi género y eso hace que realmente me identifique con la cultura de la empresa”, comenta la ingeniera.

“Ganar la Beca Energía 22 me ayudó a crecer tanto de manera profesional como en lo personal, pues la empresa me permitió formar parte de un maravilloso proyecto y me brindó la flexibilidad de contar con las herramientas para llevarlo a cabo. Asimismo, Statkraft me ha ayudado a desarrollar mis habilidades blandas, ya que cada persona tiene la libertad de poder dar su punto de vista cuando lo desee, exponer y participar en distintas iniciativas interdisciplinarias donde puede compartir con distintas áreas y aprender de ellas”, indicó Alessandra.

Luego de finalizar la pasantía, Alessandra se incorporó a la empresa como Ingeniera Junior de Operaciones Centrales, y desea formar parte de nuevos proyectos que tengan que ver con

innovación “Me gustaría seguir creciendo en Statkraft, y formar parte de proyectos más grandes que tengan que ver con innovación”

Con Beca Energía 22, Statkraft Perú está formando a sus futuras lideresas, pues esperan contar con un pool de sucesoras para puestos de liderazgo en la Gerencia de Operaciones.

Este programa está dirigido a estudiantes a partir del séptimo ciclo de las carreras de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Mecatrónica de la Universidad de Tecnología e Ingeniería – UTEC. Para acceder al programa las jóvenes deben ser estudiantes del séptimo ciclo de carreras de Ingeniería Mecánica, Electrónica o Mecatrónica de la UTEC, y pertenecer al tercio superior.