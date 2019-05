Artículos que todo geek desea en su colección

Aunque no existe un consenso sobre el significado en español de las palabras geek o friki, es fácil identificarlos por su pasión por los cómics, los animes, los videojuegos o las sagas fantásticas. Ser geek es una pasión que llega a públicos de todas las edades y no discrimina géneros, pues incluye a los fanáticos de todos los mundos de fantasía y ciencia ficción.

Como es de imaginar, nada define mejor a un geek que una buena colección con artículos originales y limitados. Por ello, el equipo de Grabr, la aplicación que conecta compradores con viajeros de todo el mundo, ha seleccionado una lista de artículos que todo geek querrá incluir en su colección.

● Marvel – El Guantelete del Infinito es la pieza angular de todo el universo cinematográfico Marvel hasta la fecha, y la mejor arma usada por el titán Thanos. Esta edición es parte de Marvel Legends Series y cuenta con un diseño para coleccionistas. Con gemas que brillan cuando es usado y efectos sonoros, esta pieza pondrá en equilibrio cualquier colección de un fanático de Marvel.

● Nintendo La Master Edition de Zelda: Breath of Wild es una joya para los amantes de Nintendo. Considerado uno de los mejores juegos de la franquicia y elegido como Game of The Year, esta edición contiene un disco con la emblemática banda sonora, un mapa de Hyrule, una moneda de coleccionista del Ojo de Sheikah, un estuche para la Nintendo Switch con iconografía de la saga y una estatuilla de The Master Sword of Resurrection edición limitada.

● Star Wars Las nuevas películas de esta saga no solo han expandido este universo, sino que, han puesto en mayor valor objetos de la saga original. Por ejemplo, no existe fan de Star Wars que no desee esta mini réplica bañada en oro del sable de Obi Wan Kenobi

● DC Comics: Una de las historias más épicas de Batman es, sin lugar a dudas, The Dark Knight Returns, escrita por Frank Miller. Por ello, esta figura de la edición limitada Black and White de DC Comics diseñada por el mismísimo Miller, es una de las piezas más deseadas por los coleccionistas del famoso hombre murciélago. Harry Potter: Los fanáticos del mundo mágico de Hogwarts quedarán petrificados al ver esta colección definitiva en tapa dura de los libros de Harry Potter

Todos los objetos de esta lista se encuentran a la venta en diferentes plataformas web internacionales, que quizás no hagan envíos a Perú o resulten muy costosos en el mercado local. Por ello, Grabr es la mejor opción para traer todo tipo de artículos desde el extranjero. Ingresando a www.grabr.io o a la app, en pocos pasos sencillos y seguros, podrás pedirle a un viajero que traiga el artículo deseado, ahorrando tiempo y dinero