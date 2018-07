Aramayo discrepa de propuesta para imponer “toque de queda” a menores

“No podemos delegar al Estado la falta de autoridad en el hogar”, señala

La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, se mostró en contra de la propuesta para prohibir que los menores de edad puedan salir a la calle después de las 22:00 horas, al señalar que imponer la autoridad en el hogar compete a los padres, más que al Estado.

En su opinión, el polémico planteamiento del legislador de Alianza Para el Progreso (APP), Edwin Donayre, para aplicar este “toque de queda” puede tener una intención noble, pero no necesariamente ayudará a que los padres de recuperen el liderazgo en el ámbito familiar.

“La esencia de la preocupación de Edwin Donayre es que los padres tienen que recuperar el liderazgo en la familia, pero eso no pasa por un ‘toque de queda’. No podemos delegar al Estado lo que no podemos hacer en casa”, comentó, en diálogo con la Agencia Andina.

Según agregó, esta propuesta no es lo que los adolescentes y jóvenes necesitan dentro del ejercicio de sus libertades.

En tono irónico, la parlamentaria comentó que ella ha instaurado su propio “toque de queda” con su hija menor de edad, a quien le ha inculcado el respeto de los horarios, los límites y los permisos para salir en horas de la noche.

Para la congresista, la iniciativa de Donayre quizás fue motivada por la formación militar que este tuvo en el Ejército, donde la disciplina y la imposición de los principios de autoridad son más rigurosos que en el ámbito civil.

“No creo que el congresista Donayre vaya a presentar formalmente esta propuesta”, acotó Aramayo.

Como se recuerda, el parlamentario Edwin Donayre defendió su controvertida propuesta, señalando que el objetivo es proteger a los jóvenes de asaltos, ataques, violaciones sexuales y “otros riesgos de la noche”, además de reducir el embarazo adolescente.

Dicho planteamiento aún no ha sido presentado de forma oficial como proyecto de ley, pero -según dijo- su bancada lo apoyará.

(Fuente: Andina)

