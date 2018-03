Apra dice que Congreso debe dar apoyo sin condiciones a medidas de Vizcarra

El congresista Javier Velásquez Quesquén (Apra) consideró hoy que el Congreso debe mostrar su apoyo incondicional a las medidas que tomará el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su gestión.

El apoyo incondicional, sostuvo, no implica abdicar a las funciones de fiscalización y control político del Parlamento, ni que no habrá interpelaciones a los integrantes del nuevo Gabinete Ministerial que anunciará Vizcarra.

“A las tareas del Ejecutivo hay que darles apoyo incondicional, no estamos en condiciones de decir no me gusta tu primer ministro o tal ministro sino cómo fortalecemos la institucionalidad, las prioridades que verá el Presidente”, afirmó.

Velásquez Quesquén indicó en RPP que el país, en los últimos 20 años, construyó el camino al progreso que no puede perderse, para lo cual se necesita tomar medidas que pongan en marcha el país.

Sostuvo que para el presidente Vizcarra está claro en el respeto que debe haber entre los poderes del Estado, lineamiento en el cual se enmarcará su Gabinete Ministerial.

“Se dice que el Congreso es un obstáculo al Ejecutivo, no es así, pero esa idea se ha fijado en los peruanos, hay que tener un gesto de corrección para que el Parlamento pueda poner en manos del Presidente las medias que requiere para reactivar la economía, el aparato productivo que está conservador”, afirmó.

Precisó que el Apra, “como mínimo” tiene la obligación de escuchar o trasladar institucionalmente los pedidos de opinión o sugerencias que se planteen para la formación del nuevo Gabinete Ministerial.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...