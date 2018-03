Anualmente, se lavan activos por unos 20 millones de dólares

El monto del lavado de activos en el Perú asciende aproximadamente a US$ 20 millones anuales, siendo los sectores financieros, minería, administración pública, construcción, compra venta de divisas, cooperativa de ahorro y crédito, notarios, compra venta de vehículos, entre otros, los sectores que fueron los mayormente utilizados por los lavadores de dinero en el país, reveló la Dra. Olga Johnson, experta en temas de lavado de activos.

Dijo también que el sector turismo no se escapa del referido panorama debido al movimiento de dinero que circula en la mencionada actividad.

“Por ello, el Estado a través de las normas correspondientes, ha determinado que distintas actividades del sector turismo: como agencias de viajes, hospedajes, juegos de casino y máquinas tragamonedas, sean sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), debiendo cumplir con un sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo”, sostuvo Johnson.

Al respecto, manifestó que en caso de sospecha de lavado de activos en una empresa del sector como agencias de viajes, éstas deben seguir los procedimientos incorporados en sus sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

Johnson precisó que el oficial de cumplimiento nombrado por la empresa, el encargado al ser el interlocutor del sujeto obligado ante el organismo supervisor y la SBS a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF –Perú), debiendo evaluar la operación y en caso de calificarla como sospechosa, comunicarla a la UIF Perú en un plazo no mayor de 24 horas.

Nuevo Taller

A raíz del éxito de las primeras dos anteriores ediciones, la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR) ha creído conveniente organizar nuevamente el Taller del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiamiento al Terrorismo en Agencias de Viajes, a desarrollarse el próximo martes, 20 de marzo (9:00 am.) en el Four Point by Sheraton Miraflores Hotel, sito en la Calle Alcandores 290, Miraflores.

“En ese sentido, el nuevo taller que presentaremos será un extracto de los anteriores y un enfoque a la reciente promulgada normativa, pues esta es vigente desde el día siguiente de su publicación”, finalizó.

Mayor información e inscripciones al mencionado taller, favor de contactarse al teléfono: (511) 715-2864. Igualmente, pueden comunicarse a través del siguiente correo electrónico: secretaria@apotur.com.pe

