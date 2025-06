Amplían plazo de investigación sobre uso indebido de aeronaves del Estado durante gestión de expresidente Pedro Castillo

Pleno del Congreso

Con 55 votos a favor, veintidós en contra y catorce abstenciones, el Pleno del Parlamento, aprobó ampliar por 55 días, la investigación del uso de aeronaves de los sectores de Defensa e Interior, para actividades no oficiales y por familiares del expresidente de la República o personas que no laboran para el sector público; así como, para sustraer personas de la justicia, durante el periodo de gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Durante la Sesión Plenaria se debatió el informe preliminar y la solicitud de ampliación por 55 días más, para investigar los hechos señalados, sustentado por el titular de la Comisión de Defensa, legislador Diego Bazán Calderón, de Avanza País, quien manifestó lo necesidad de un tiempo adicional para llegar a conclusiones más concretas para este caso.

Se dio a conocer que la investigación corresponde al uso de aeronaves de los sectores de Defensa e Interior, para actividades no oficiales y por familiares del expresidente de la República o personas que no laboran para el sector público; así como, para sustraer personas de la justicia durante el periodo de gobierno del ex presidente Pedro Castillo Terrones, aprobada con la Moción de Orden del Día 4213.