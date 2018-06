AMPE: Nepotismo electoral no es ilegal, pero sí antiético

El elector tendrá en las urnas la última palabra, dice Benavides

El nepotismo electoral no es ilegal, pero si antiético, sostuvo el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Óscar Benavides, al rechazar que algunos alcaldes, al no poder reelegirse en los comicios de octubre, hagan postular a sus familiares directos.

Si bien señaló que los hijos u otros familiares de los alcaldes pueden tener popularidad y buenas intenciones, consideró necesario que haya una renovación de candidatos en la elección venidera, aunque estimó que el elector tendrá en las urnas la última palabra.

“En varios distritos están postulando con esa modalidad, pero yo no la comparto, no me parece ético. Incluso a mí, como alcalde de Ate, me han dicho que ponga a mi hijo, pero eso no lo haría, de ninguna manera”, comentó Benavides, en entrevista con la Agencia Andina.

Como se recuerda, para los comicios de este año se formalizó la candidatura a Lima de Luis Castañeda Pardo, hijo del actual burgomaestre capitalino, Luis Castañeda Lossio; mientras que lo propio ocurriría con algunos alcaldes distritales, que harían postular a sus vástagos u otros familiares.

Más adelante, el titular de la AMPE reiteró sus críticas a la norma que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales, porque -opinó- las autoridades que hicieron un buen trabajo merecen la oportunidad de seguir trabajado en favor de su población.

“Con esta ley pierde la ciudad y pierde el Estado porque los alcaldes nuevos que lleguen van a tener que empezar de cero (…). La ley debió permitir una reelección adicional. Es un plus que deben tener los buenos alcaldes”, manifestó el también burgomaestre de Ate.

Benavides dijo, además, que debe precisase mejor si esta ley es aplicable para las elecciones de octubre, pues su vigencia data del año 2015, es decir, fue promulgada cuando las actuales autoridades subnacionales ya habían sido elegidas en los comicios de 2014.

Agregó que aquellos alcaldes que, a pesar de esta norma, han decidido presentase a la reelección lo hacen al amparo de su propia interpretación de la ley, por lo que instó a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie prontamente sobre el particular.

“Ellos (los alcaldes) lo han interpretado así y ya muchos están haciendo su campaña porque van a presentase. Esta ley no debería aplicarse retroactivamente, sino a partir de las elecciones del año 2022”, refirió el presidente de la AMPE.

