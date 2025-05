AMMA: Nuevo concepto gastronómico de comida saludable con sabor peruano

Café restobar se prepara y presenta propuesta saludable para el exquisito paladar peruano

En los últimos 2 años, la comida saludable se ha ido incrementando de manera considerable con una diversidad de platos que brindan un balance entre comer rico y sano. La población ha tomado conciencia respecto a la salud y a sus hábitos alimenticios, por lo que hoy en día existen nuevas opciones que ofrece el mercado peruano.

Hace aproximadamente 6 años atrás, el panorama era totalmente diferente, puesto que está cultura de comer sano solo era considerada por un público minoritario o extranjero. Tras la pandemia, el consumo de comida saludable ha ido “floreciendo”, sobre todo en un público muy joven y que cada vez más se replica a otras edades.

Según un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso para Amma, las personas interesadas en buscar restaurantes de comida saludable han aumentado en un 56.6% entre 2017 y 2022 en el Perú. Se estima que el 2023, 133 mil personas aproximadamente realicen por lo menos una búsqueda online al mes de comida saludable y restaurantes que ofrezcan variedad en sus platos.

Un nuevo concepto de comida saludable

Comprometidos con la salud y el buen sabor de la comida peruana, el café restobar AMMA, brinda innovadoras recetas buscando el equilibrio perfecto entre comer rico y sano. Su cocina está orientada a complacer los paladares peruanos y extranjeros que buscan una alternativa saludable en cualquier momento del día, con una carta de platos 80% saludables.

La carta ofrece diversos platos saludables, sin dejar el sabor de nuestra comida peruana; eligiendo el tipo de proteína animal o vegana. El propósito es que los peruanos y extranjeros conozcan y aprendan a consumir nuestra comida deliciosa y a la vez saludable.

Los estándares de AMMA están regulados en cuanto a productos que sumen a la alimentación, utilizando aceites como de coco, oliva, además de aderezos naturales, hierbas, sal marina según sea el caso, así como leches vegetales preparadas de manera natural, arroz o pasta integrales que suma mayor fibra a la alimentación. No usan ningún conservante o preservante químico.

“Según nuestra experiencia, consideramos que hay una gran oportunidad en este mercado, buscamos comida que aporte a nuestro día a día, que sea saludable y deliciosa, que las personas cada vez aprendan y sean más conscientes de que comer saludable es importante”, dijo Johana Hernández, gerente general de Amma.

AMMA está ubicada estratégicamente en Miraflores y recibe al público en general de lunes a jueves de 10:00 am a 11:00 pm y los viernes y sábados de 10:00 am a 1:00 am.