AMLO: voy a ganar sólo 40% de lo que recibe Peña Nieto

Andrés Manuel López Obrador anunció que su sueldo como presidente de la República será de 108 mil pesos mensuales. “O sea, voy a recibir 40 por ciento de lo que percibe (Enrique) Peña Nieto”, con un ingreso neto de 270 mil pesos mensuales, sostuvo.

En conferencia de prensa, ayer afirmó que tenía la intención de bajar más lo que será su salario, pero como los ministros de la Corte “perciben una cantidad mucho mayor, si yo bajaba más mi sueldo se iba a resentir más. O sea, soy moderado, no radical”, subrayó.

También explicó que los 108 mil pesos que ganará son el techo para las percepciones en la siguiente administración, al mencionar que habrá funcionarios que “ahora están trabajando en universidades, empresas, ganando esta cantidad, y aunque tienen dimensión social, saben que es una gran oportunidad participar en la cuarta transformación de la vida pública del país”.

Mencionó que si alguien no está conforme con la iniciativa de reforma que enviará a la Cámara de Diputados –junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019– para que se aplique de manera universal el artículo 127 constitucional, a fin de que ningún servidor público gane más que el presidente, y esto se pueda aplicar en los poderes Legislativo y Judicial, está en su derecho de litigar. “No hay problema, para eso son los tribunales”, sostuvo.

“Que no haya un diputado, un senador o un ministro que gane más que el presidente. Actualmente se recibe más, sobre todo en el Poder Judicial”, resaltó.

López Obrador informó sobre el ingreso de Peña Nieto, al anunciar los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana en su sexenio –de los cuales La Jornada ha venido dando cuenta desde el jueves–, con base en reformas a la ley de la administración pública y a la Constitución.

Al inicio de su sexenio, por ejemplo, impulsará cambios al artículo 108 constitucional para eliminar el fuero, y que el presidente pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Este flagelo, se elevará a delito grave, sin derecho a fianza para inculpados.

Los lineamientos citados incluyen cancelar las pensiones a ex presidentes de la República y suspender los moches para diputados desde el siguiente año. Asimismo, sin hacer mención de alguna reforma al artículo 102 constitucional, citó que la fiscalía general contará, en los hechos, con absoluta autonomía.

“No recibirá consigna del presidente de la República y sus prácticas se apegarán al principio del derecho liberal, según el cual, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, expresó.

Afirmó que en el próximo gobierno bajarán a la mitad, de manera progresiva, los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganan más de un millón de pesos anuales.

“No habrá ajuste de trabajadores de nivel medio… Se va a cumplir el compromiso que hice de que se bajará el sueldo de los de arriba para aumentar el de los de abajo”, subrayó.

Desde la calle, a través las rejas de la casona de Chihuahua 216, en la colonia Roma, un grupo de personas seguía atento el mensaje que el presidente electo dio en el patio de sus oficinas, mientras celebraba constantemente sus planteamientos.

“Espero que haya comprensión de todos, porque es lo que yo plantee en la campaña. No engañé a nadie, no me estoy sacando nada debajo de la manga”, resaltó.

Pidió a la gente que no se preocupe: “nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia. Lo que queremos es que el presupuesto llegue a todos”.

López Obrador detalló el ingreso anual neto de Peña Nieto, a partir de datos oficiales que le entregó el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa: 3 millones 247 mil 441.18 pesos, contra un millón 298 mil 976 pesos que percibirá López Obrador.

Con un sueldo mensual de 270 mil 620.10 pesos, el titular del Ejecutivo registra al año prestaciones extraordinarias por 932 mil 432 pesos.

En cambio, el sueldo mensual del virtual presidente electo será de 108 mil 248 pesos, con prestaciones de ley incluidas.

(Fuente: Nodal)

