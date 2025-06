Alfredo Barnechea desiste de su precandidatura por Acción Popular

Alfredo Barnechea desistió de su precandidatura presidencial por Acción Popular con miras a las elecciones generales 2021, según informó hoy el excongresista por dicha agrupación, Víctor García Belaunde.

«Efectivamente se ha retirado. Hablé anoche con él y me confirmó, aunque no he visto su carta aún. Me lo dijo y es cierto que se ha retirado», señaló en entrevista con TVPerú Noticias.

Según explicó, Barnechea adoptó esta decisión tras hacer una evaluación de la situación social y económica del país, y de las diferentes posturas que hubo en el partido en torno a ello.

Puntualmente, dijo, analizó el desempeño de la bancada de Acción Popular, de Manuel Merino, y toda la crisis política que vivieron los peruanos, además de otros motivos.

«Su decisión es sumamente personal, lo lamento, era un buen animador de la contienda electoral. Lo lamentamos pero respetamos su voluntad», añadió García Belaunde.

Con la renuncia de Barnechea quedan en contienda tres listas en Acción Popular, entre las cuales se definirá sus candidaturas de cara a las elecciones del 11 de abril.

No obstante, de acuerdo con García Belaunde podrían quedar dos. «No puedo adelantar nada porque no lo tengo confirmado, mal haría, pero tengo entendido que quedarían dos y sería interesante porque habrá competencia», manifestó el exparlamentario.

