Alcalde Castañeda no descarta postular a la Presidencia en el 2021

Dice que la ley no se lo impide y reitera su vocación por servir al país

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, se pronunció hoy sobre su futuro político luego de que a fin de año culmine su gestión edilicia, y no descartó postular como candidato a la Presidencia de la República en el 2021, al referir que no tiene impedimento legal.

Al ser consultado al respecto, en vista de la prohibición de postular a la reelección en el municipio de Lima, el burgomaestre resaltó que, más allá del cargo que ocupe, prevalecerá su vocación de servicio y de “trabajar por un Perú más humano”.

“No me interesan los cargos, sino la posibilidad de servir. Tengo una vocación de servir y estaré en donde el pueblo me ponga o yo pueda trabajar. (¿Postulará a la Presidencia?) La ley no me lo descarta, ni me lo impide, ni me lo prohíbe”, mencionó Castañeda, en “Canal N”.

El funcionario edilicio aseguró que una de las mayores muestras de su compromiso con los más humildes es la construcción de escaleras impulsada durante su gestión, para que los habitantes de los cerros de Lima puedan subir y bajar de sus viviendas con dignidad y seguridad.

Como se recuerda, Castañeda Lossio tentó sin éxito la Presidencia de la República en el 2011, quedando en quinto lugar por detrás de los candidatos con los que entonces compitió: Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo.

[También lea: CNM entregará información solicitada por el Ministerio Público]

Por otro lado, descartó que, de momento, tenga planeado solicitar licencia en la comuna de Lima para evitar incurrir en algún tipo de conflicto durante la campaña electoral de su hijo, Luis Castañeda Pardo, quien postulará a la Alcaldía de Lima en los comicios de octubre.

“Yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Lo haré en el momento que crea necesario, porque no hay absolutamente nada turbio. Sería abusivo si alguien priva a su hijo de ser candidato”, manifestó el también líder y fundador del partido Solidaridad Nacional.

Castañeda Lossio descartó, además, que la candidatura de su hijo mayor constituya una pretendida “sucesión monárquica”, pues dijo que este reúne las condiciones necesarias para tentar el cargo, e incluso fue elegido en las instancias correspondientes de su partido.

“Él tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Es un chico de polendas, tiene dos profesiones y dos posgrados, ha sido regidor de Lima y de La Molina. Aquí hay un tema generacional, está entrando la juventud (…). Hay que renovar la política”, acotó.

Según señaló, no existe ningún conflicto con su actual teniente alcaldesa, Patricia Juárez, y precisó que en los comicios venideros fue ella la que no tuvo intenciones de participar como la candidata que represente al partido. “No creen novelas sobre eso”, demandó.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...