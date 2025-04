90% de las personas en Miraflores usaron protector facial para ingresar a negocios

La Municipalidad de Miraflores supervisó importantes tiendas por departamento, supermercados, centros comerciales y mercados del distrito, para verificar que todas las personas que ingresaban a esos locales usen obligatoriamente el protector facial.

Autoridades miraflorinas dieron a conocer que un 90% de personas acataron la norma dictada por el gobierno central. También indicó que la supervisión se da a diario en el distrito para el cumplimiento de las normas, como el uso correcto de la mascarilla, distanciamiento físico y aforo.

Así mismo, las tiendas por departamento efectuaron el mencionado control; el Gerente de Seguridad de tiendas Ripley, Vlado Thompso, resaltó la importancia del trabajo que la comuna miraflorina desarrolla y aseguró que si una persona no cuenta no protector facial no ingresara a la tienda.

La Municipalidad de Miraflores continuará con las operaciones de fiscalización para velar por la seguridad de los vecinos y visitantes.