5 estrategias para duplicar las ventas en Redes Sociales esta Navidad

La puesta en práctica de una estrategia de Marketing Digital en este mes de diciembre puede ser que defina el éxito o fracaso de la campaña navideña de su negocio. Las redes sociales, además de ser una de las fuentes con mayor llegada al público deseado, conjugado con una buena estrategia digital, incrementa, sin lugar a dudar, las ventas en esta época del año.

Para lograrlo, lo ideal es contratar a una agencia digital especializada en Marketing Digital Integrado, que garantice potencializar las ventas hasta en un 100%. Pero si el presupuesto ya está destinado a otros fines, no se preocupe, tome nota de las siguientes 5 estrategias que recomienda EXE, la mejor Agencia Digital y de eCommerce de este 2018, quien ganó la 6ta edición del FICE (Festival Iberoamericano de Agencias Independientes), desarrollada este año.

Elaborar diseños navideños: Al igual que se hace en una tienda física, el perfil que se tiene en Redes Sociales (Facebook e Instagram), es decir, desde la foto de portada, perfil y publicaciones, deberán hacer alusión a la época navideña. Así logrará tener una mayor identificación y recordación. Recuerde elegir imágenes de buena calidad y no tan recargadas.

Anunciarse: Apostar por la publicidad digital siempre será una buena inversión si es que hace con un especialista. Usar Facebook Ads, Instagram ADS y Google ADS para crear un anuncio personalizado, segmentar a la audiencia que se desea y recurrir Twitter para seguir llegando al target según intereses y gustos, puede marcar la diferencia. No es necesario tener un gran presupuesto.

Apelar a las promociones: Se recomienda hacer uso de las redes sociales para informar a los clientes los descuentos que se tiene por Navidad. Una buena idea es crear promociones específicas para los seguidores y así obtener una mayor fidelización por parte de ellos.

Comparte consejos: Hacer recomendaciones no solo de los productos o servicios que se ofrece sino de eventos, consejos e información que pueda ser relevante para los fanáticos de la marca puede atraer nuevos likes o seguidores.

No lo dude, apostar por el Marketing Digital, permitirá ser más competitivo, convertir desde una pregunta que se reciba en una venta y tener mayor recordación. Hoy en día la empresa que no cuenta con presencia digital, no existe.

Planea con anticipación: Toda la planificación de la campaña debe realizarse con tiempo ya que eso te permitirá hacer un análisis de lo que deseas lograr y con ello definir tus metas. Podrías usar las redes sociales para obtener exposición de marca, interactuar más con tus clientes o promocionar alguna oferta especial de temporada.

EXE recomienda prestar atención al planeamiento. “El primer paso que recomendamos será crear un plan que garantice el éxito de la campaña. Y para crearla necesitamos de un tiempo prudente para la definición de las metas que se quiere alcanzar, las necesidades de tus clientes, para así crear un plan de acción acción”, señala Mario Ramos, CEO de EXE.

Me gusta: Me gusta Cargando...