3 preguntas que debes hacerte antes de elegir un seguro de vida

Hay opciones que brindan protección a tu familia y permiten ahorrar e invertir para concretar proyectos personales, como asegurar los estudios de tu hijo o ayudarte a planificar correctamente tu jubilación.

El nuevo Seguro Vida Devolución Total de Pacífico, por ejemplo, protege la tranquilidad de tu familia al mismo tiempo que devuelve el 100% de lo pagado al final del contrato.

​Un seguro te ayuda a planificar tu futuro y el de tu familia, ya sea invirtiendo o ahorrando, además de protegerlos en caso de que no estés.

Nadie planea un accidente. Pero proteger a tu familia ante una situación inesperada sí se puede planificar. Los seguros de vida se han desarrollado para proteger a tus seres queridos ante tu ausencia, ya que –si eres la persona responsable por ellos–, concretar sus planes futuros puede ser complicado si faltas.

El ABC del Seguro quiere que lo tengas más claro con tres preguntas que te ayudarán a averiguar cuál seguro de vida te brindará el tipo de protección que necesitas.

¿A quiénes deseo proteger y cuál es el monto de protección más adecuado?

Si tienes familia, ya sea padres, pareja o hijos, un seguro de vida es importante, pues todos ofrecen la cobertura ante fallecimiento, lo que te permitirá proteger su futuro en caso faltes. El monto de protección se define según el producto elegido, y según el impacto que tendría tu ausencia en la economía familiar. De esta manera, la prima (dinero que deberás pagar por el seguro) dependerá del monto de protección definido.

¿Mi seguro me permite ahorrar o invertir?

Muchas veces se suele pensar que el seguro de vida es dinero perdido. Sin embargo, hay opciones que incluso permiten al asegurado planificar su futuro y usar ese monto para concretar sus planes, sin dejar de estar protegido. Para ello existen las siguientes propuestas:

Seguro de Vida Devolución Total: Este nuevo producto, recientemente lanzado por Pacífico, protege la estabilidad económica de tu familia por el tiempo que elijas (10,15 o 20 años). La suma asegurada va desde los US$ 100,000 hasta US$ 500,000 y, además, te permite ahorrar ya que te devuelve el 100% de lo invertido al finalizar el plazo.

Fondo Universitario: Debes considerarlo si tu prioridad son los estudios de tus hijos y no quieres que dejen de estudiar por un problema económico. Este fondo puede ser contratado por un periodo entre 10 y 18 años, te asegura una rentabilidad anual de 4% y la suma asegurada va desde US$ 10,000 hasta US$ 200,000. El monto se entrega al término del periodo contratado, en las partes que el beneficiario decida.

Seguro de Vida Inversión: Además de proteger a tu familia, te da la opción de ahorro e inversión permitiendo elegir hasta 4 fondos distintos según el perfil de riesgo de cada cliente, incluyendo un fondo de rendimiento garantizado ante posibles fluctuaciones de mercado. La cobertura va desde $30,000 hasta $5´000,000, y te protege hasta los 95 años.

¿Puedo usarlo como un fondo adicional para mi retiro?

Además de la Renta Vitalicia, que es una opción para los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hay varias alternativas que se han incorporado recientemente y calzan perfectamente con el propósito de complementar una pensión o crearla en caso no hayamos estado afiliado algún régimen pensionario.

Plan Vida Garantizado Flex: Puedes contratarlo unos años antes de la fecha de tu retiro laboral y, además de protegerte, puedes obtener el 100% de lo invertido cuando termine el periodo contratado. Esta opción es ideal para aquellas personas entre 55 y 65 años, que cumplen con las condiciones para disponer de su fondo de jubilación de las AFPS o que cuentan con ahorros pensados para financiar su retiro. Mediante este producto puedes elegir el periodo de tiempo para capitalización del fondo que desees rentabilizar (en soles o dólares) y tienes disposición de activar el pago de pensiones a partir del mes 37. En caso de fallecimiento del asegurado, los beneficiarios recibirán un seguro de vida por S/ 10,000.

Renta Flex: Este seguro se adapta para personas que tienen ahorros y que requieren generar un pago de pensiones mensuales (soles o dólares) por una duración pactada (10, 15, 20 o 25 años) y al final del periodo recibe hasta el 100% de lo invertido. En caso de requerir efectivo, permite hasta 4 adelantos a partir del mes 37. Adicionalmente, se encuentra asegurado por un seguro de sepelio. En caso de fallecimiento del asegurado, los beneficiarios pueden elegir continuar recibiendo las pensiones del asegurado o recibir el pago adelantado de las pensiones. Este producto también puede ser contratado por hijos para brindarles una pensión mensual a sus padres.

3 preguntas que debes hacerte antes de elegir un seguro de vida

