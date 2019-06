Silvia Torres: reducir la brecha entre hombres y mujeres en carreras científicas

En el marco del Bicentenario de la Independencia, resulta importante reducir la brecha entre hombres y mujeres en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por sus siglas en inglés), dijo Silvia Torres Carbonell, directora general del Women in Stem Entrepreneurship, WISE Latin America. La especialista sostuvo: “Hay que trabajar con las mujeres desde muy jóvenes para consolidar sus vínculos con las ciencias como una manera de pensar, analizar y procesar información para la toma de decisiones”.

WISE tiene presencia en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Está orientada a estudiantes y egresados de pregrado y posgrado de universidades e institutos públicos y privados que tengan interés en el emprendimiento.

De acuerdo al último estudio realizado por la Sunedu el 2016, el 26% de los jóvenes peruanos que ingresan a las carreras vinculadas con la ciencia y tecnología son mujeres, una cifra que nos pone por debajo de la media en Latinoamérica, donde las matriculadas representan el 35%, según la Unesco.

Torres Carbonell destacó que estos números reflejan una situación que no es exclusiva de Perú: “En todos los países de la región, incluso en Estados Unidos, la inscripción de mujeres en carreras STEM no crece como debería. Les está costando elegir porque no saben cómo conciliar la vida personal, familiar y laboral”.

En esta línea, Torres Carbonell realizó en Lima el primer seminario denominado “La Importancia de la Integración de la Mujer STEM para el Desarrollo”. Esta iniciativa fue gracias al apoyo de HUB UDEP y la Facultad de Ingeniería, aliados estratégico de WISE en Perú. Su vocero, Carlos Rodrich, resaltó: “Si bien más del 90% de las participantes son mujeres, al taller también asistieron hombres. WISE promueve la complementariedad de géneros y es un programa integral para capacitar, acompañar e iniciar nuevos emprendimientos o potenciar los existentes”.

“Se trata de una primera gran iniciativa, la cual busca la promoción del emprendimiento como elemento catalizador de la presencia femenina en ámbitos que, tradicionalmente, están separados para los profesionales hombres”, agregó el vocero de la incubadora de negocios de la Universidad de Piura, HUB UDEP.

Con el programa WISE, HUB UDEP busca fortalecer el ecosistema para el emprendimiento y la innovación desde las universidades en las carreras STEM, para promover que más mujeres elijan estas carreras para profesionalizarse. De esta manera, los nuevos emprendimientos surgirán de este sector de la sociedad.

“Se busca impulsar en las mujeres la creación de proyectos propios, tener lo que llamamos la independencia del emprendedor, pero desarrollando proyectos de base científica”, agregó la directora general de WISE Latin America.

Curso de especialización de emprendimiento para STEM



La doctora Torres Carbonell visitó el Perú para presentar el Curso de Especialización de Emprendimiento para STEM en Lima y Piura, ante más de 150 emprendedores (hombres y mujeres) que busca fortalecer la vena emprendedora del sector STEM. Este se dictará hasta setiembre de este año.

