Promueven campamentos seguros y saludables por fiestas de fin de año

Especialistas dan recomendaciones a ciudadanos que decidan acampar en la playa o en el campo para celebrar inicio del año 2018

Ante la proximidad de las fiestas por fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa) brinda una serie de recomendaciones a los ciudadanos que celebrarán la llegada del 2018 acampando en una playa o en el campo, a fin de que disfruten de estas festividades sin correr algún tipo de riesgo de seguridad o de salud.

Si va a un campamento en el campo, se sugiere elegir lugares seguros, evitando las laderas de cerros, hondonadas (espacio de terreno hondo), espacios cercanos a ríos y quebradas o cuevas. Se debe colocar la carpa en áreas planas o elevadas, nunca debajo de árboles o muy cerca de vegetación o malezas.

Asimismo, se recomienda evitar dormir al aire libre y usar repelentes y mosquiteros para protegerse de las picaduras de zancudos y mosquitos. Si se es mordido o picado por cualquier animal lave la herida con abundante agua y jabón y acuda de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

Si va a acampar en la playa, evite colocar las carpas o sillas cerca del mar. Use sombreros y sombrillas para protegerse del sol, además de lentes oscuros con protección UV.

Lleva siempre productos no perecibles, abundante agua y un cooler con hielo para carnes o embutidos. No es recomendable tomar bebidas alcohólicas, pero si decide hacerlo evite hacerlo en exceso y no ingrese al mar.

No entierre la basura en la arena ni deje restos de alimentos o desperdicios al aire libre, colóquelo en bolsas y deséchelos en tachos de basura.

Acuda de preferencia a las playas que tienen servicio de salvataje y respete las señales de bandera que indican el riesgo del mar. Procure no llevar animales domésticos a la playa y si prende una fogata, asegúrese de apagarla bien y dejar limpia la zona antes retirarse.

