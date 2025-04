Alertan sobre las enfermedades crónicas degenerativas como las principales causas de muerte en el futuro

A nivel global, al 2060 se estima que ocho de cada diez personas morirán por una enfermedad no transmisible (ENT) como por ejemplo el cáncer, las enfermedades isquémicas del corazón y los accidentes cerebrovasculares. En Perú, las muertes a causa de las ENT incrementaron en más de 60 % en los últimos veinte años, acabando con la vida de más de 100 mil personas en el 2019, según informó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).

Durante el periodo 2000-2019, el número de muertes a nivel mundial aumentó de 51,3 millones a 55,4 millones, siendo la cardiopatía isquémica la principal ENT que causó más decesos durante la última década, provocando casi 9 millones de muertes en el 2019, seguido de los accidentes cerebrovasculares con 6,2 millones, y las enfermedades pulmonares obstructivas con 3,2 millones. Además, se registraron casi 2 millones de fallecimientos por cáncer a la tráquea, bronquios y pulmón, además de otras enfermedades como la diabetes (1,5 millones) y el Alzheimer (1,6 millones).

De acuerdo con la ficha técnica de tendencias globales sobre prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas como principales causas de muerte, publicadas en el Observatorio Nacional de Prospectiva del Ceplan, en la región de América, las ENT fueron las principales causas de muerte durante el periodo 2000-2019, reportando cerca de 6 millones de decesos en el último año de ese periodo; mientras que las muertes por enfermedades transmisibles (ET) y lesiones tuvieron una ligera disminución e incremento, respectivamente, reportando 692 mil y 650 mil muertes en 2019.

Siguiendo con la tendencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que el consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las malas dietas alimenticias ponen en mayor riesgo a las personas de morir de ENT, representando más de las tres cuartas partes de las muertes en el mundo al 2030.

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud prevén que, en el continente americano durante las próximas décadas, el crecimiento demográfico, el envejecimiento de la población, la urbanización y la alta exposición a los problemas medioambientales aumentarán las muertes a causa de las ENT.

Particularmente, desde hace más de dos décadas, nuestro país (el Perú) se encuentra en un proceso de transición epidemiológica, donde las enfermedades crónicas están desplazando a las enfermedades infectocontagiosas, generando un incremento significativo respecto al número de casos de enfermedades degenerativas como el cáncer, hipertensión arterial, diabetes mellitus, arterioesclerosis, hiperlipidemias, obesidad y enfermedades mentales asociadas con carencias secundarias.

Así se tiene que, en el Perú, hasta el 2019, tuvo un incremento en el número de muertes a causa de ENT, que pasó de 63 000 muertes en 2000 a 103 000 muertes; en cambio, los decesos a causa de enfermedades contagiosas tuvieron una tendencia decreciente, pasando de 37 000 a 25 000 muertes en el mismo período.

Complementariamente, pero contrario a lo señalado hasta el momento, la Naciones Unidas estimó que la probabilidad de morir entre 30 y 70 años de edad por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en América Latina y en el Perú tuvo una tendencia descendente durante el periodo 2000-2019, pasando este último de 11 % en 2013 a 9,7 % en 2019.

No obstante, a partir de 2020, ha habido cambios en el comportamiento de la tendencia de muertes a causa de ENT y ET, tanto a nivel mundial, como en América Latina y en el Perú. Esto se debió principalmente a la pandemia de la COVID-19, enfermedad infecciosa causada por el contagio y propagación de microorganismos patógenos (virus SARS-CoV-2) transmitidos de forma directa e indirecta entre los seres humanos, y que ha generado la muerte de 6,8 millones de personas hasta de enero de 2023, demostrando claramente un incremento de muertes a causa de ET. Sin embargo, cabe mencionar que la evidencia indica que las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer tuvieron un mayor riesgo de enfermarse gravemente y más probabilidad de morir por la COVID-19.

En ese sentido, y con miras al 2030 y 2060, se considera que las estimaciones de muertes por ENT seguirán siendo significativas, manteniéndose las proyecciones para los países con ingresos medios como el Perú, donde se indica que las principales enfermedades que causen mayores desenlaces fatales serán las neoplasias malignas, las enfermedades cerebrovasculares, y la demencia.

Finalmente, según los ODS, para 2030, todos los países podrían hacer el esfuerzo de reducir en un tercio la mortalidad prematura por ENT mediante la prevención, tratamiento y promoviendo la salud mental y el bienestar.

Si deseas conocer más sobre este y otros temas acerca de tendencias, riesgos y oportunidades en el futuro, el Ceplan te invita a ingresar al Observatorio Nacional de Prospectiva, desde el siguiente link: https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/tg13