Peruana Fedra llega de Los Angeles para promover landos y festejos.

Radica 20 años en USA, y graba videos con riquezas turísticas.

Su carrera musical la forjó en Los Angeles. Salió del Perú siendo adolescente. Cantando jazz y bossa nova brilló en escenarios de California. “Retorno a mi querido Perú luego de 20 años. Acabo de grabar dos videos con mi grupo La Fe Afro Peruvian Urban, interpretando música afro peruana fusionada y mostrando nuestras riquezas turísticas”, manifiesta Fedra Barrientos.

“Mis videos están en You Tube y se pueden ubicar como La Fe music ” Nuestro acervo musical es de exportación y la voy a promover en los países que visitaré. Los videos producidos por Pierre Escomel, con la dirección musical de Arturo Barrientos llevan el título de “Todo lo que cae” y “Así fue”, puntualiza Fedra, que es también tecladista y compositora, y llega de actuar en Sunset Boulevard, House of Blues, The Troubador y Venice Beach.

“Recientemente fui invitada a cantar en un evento organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el público me acogió con el corazón abierto”, añade Fedra, quien estará en el programa “Corazón criollo”, del sábado 27, por Canal 19, del padre Manuel, el programa va de una a dos de la tarde.

