Olga Tañon Se acerca a Lima!

La cantante puertorriqueña OLGA TAÑON aterrizó en Chile para presentarse por primera vez en el Teatro Caupolicán , y tras terminar su gira por el país sureño tomará un vuelo privado que la traerá a Lima este Sábado 15 , día en que cantará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

OLGA llegará esta vez acompañada de su staff de 18 personas entre músicos, coros y técnicos para presentar por primera vez su espectáculo “THE ONE AND ONLY SHOW”.

Por otro lado, la agrupación femenina SON TENTACION estará en la apertura de la fecha con sus nuevas integrantes desde las 9pm con un repertorio que promete calentar la noche durante 60 minutos.

Cabe mencionar que las entradas está n disponibles con un 10% de descuento con Tarjeta Ripley en los módulos de Teleticket de Wong y Metro. Los precios van desde s/.146 la VIP y s/.272 la PLATINUM.

