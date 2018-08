La historia real del asesinato más mediático de Escocia llega a Film & Arts

Nunca antes en Escocia un hombre había sido juzgado simultáneamente por ocho asesinatos. Esta es la historia que sigue el drama policial “A plena vista”, basada en el caso de Peter Manuel que atrajo la atención de la prensa mundial en 1958. Estreno miércoles 22 de agosto a las 8:00 p.m. por Film & Arts.

La apasionante serie cuenta la historia real sobre la tenaz batalla del detective William Muncie para demostrar la culpabilidad de Manuel y la venganza personal del asesino contra el policía detrás de él. Cuando Manuel fue liberado de la cárcel en 1955 – luego de cumplir una condena por una serie de agresiones sexuales – se embarcó en una matanza de dos años, sembrando miedo y terror en una pequeña comunidad en Escocia. La necesidad de Manuel de ser la estrella de su propia historia le permite a Muncie atraparlo finalmente.

Episodio 1 – Estreno miércoles 22 de agosto a las 8 PM

El detective William Muncie está en su casa rodeado de amigos celebrando sus 40 años, cuando recibe una tarjeta de cumpleaños firmada por Peter Thomas Manuel. En el acto Muncie se remonta a 1946 cuando ve a Manuel arrestado y encarcelado por el asalto sexual a tres mujeres.

Nueve años más tarde, Manuel está fuera de la cárcel y regresa con deseos de venganza. Ataca a una mujer joven, Mary McLauchlan, quien lo denuncia. Bajo el interrogatorio de Muncie, Manuel no niega haber estado en el campo, pero dice que no se acercó a Mary, sino que estaba cazando furtivamente. Muncie advierte a su equipo que Manuel es una amenaza real para la mujer de la comunidad y que deben hacer todo lo posible para asegurarse de obtener una condena.

Episodio 2- Estreno miércoles 29 de agosto a las 8 PM

Es septiembre y nueve meses después de la muerte de Anne Kneilands, la policía no avanza en la búsqueda de su asesino. El detective Muncie está seguro de que conoce al culpable. Aunque no es parte de la investigación. Por ello se dirige a casa de Manuel para tratar de razonar con su padre, quien le dio la coartada que necesitaba para salir libre de la investigación. Samuel Manuel no coopera y está enojado por la acusación de Muncie.

El 17 de septiembre, Muncie escucha la noticia de que la familia Watt, una madre, una hija y la hermana de la señora Watt habían sido asesinadas a los tiros. De nuevo, aunque no es parte del equipo de investigación, Muncie va a la casa Watt y descubre suficiente evidencia de que fue Manuel y entonces lleva sus hallazgos al inspector

Episodio 3- Estreno miércoles 5 de septiembre a las 8 PM

Manuel tiene una hoja mecanografiada de todos los lugares en los que ha estado desde la supuesta desaparición de Isabelle Cooke; Muncie tiene que liberarlo sin cargo. Sin un cuerpo no hay arresto. Se organiza una operación de búsqueda con voluntarios locales que recorren el campo en busca de la niña desaparecida. Muncie no tiene dudas de que está muerta. Eventualmente, el abrigo de la niña es descubierto e identificado por la madre angustiada de Isabelle. Dos días después, en las primeras horas de la mañana de Año Nuevo, la familia Smart, Peter Doris y Michael, de 12 años, son asesinados a tiros en sus camas. Mientras tanto, las familias están enviando lejos a sus esposas e hijas.

