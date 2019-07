Nexxt Solutions Connectivity lanza la nueva tecnología Sistema Mesh

Actualice su conexión inalámbrica a la última generación de sistemas Wi-Fi de mallas modulares de Nexxt Solutions®. Esta solución ofrece 458 metros extra de transmisión de la señal con la integración de cada nodo, lo cual se traduce en un alcance mucho mayor al de un router o amplificador convencional. Extiende además la cobertura de su red al reducir efectivamente los puntos muertos a través de una señal ultrarrápida, estable y segura. Una red perfecta que cubre cada centímetro de tu hogar. ¡No más zonas sin señal!

Crea una red única capaz de cubrir cada rincón de tu casa. . Cobertura estable dentro de un área de 458 m2. Conexión de hasta 30 dispositivos simultáneamente. Gestión y configuración sorprendentemente fáciles. El sistema mesh, con múltiples puntos de acceso, ofrece óptima cobertura de señal wifi, en un solo paso. Un WIFI robusto en todos lados, de habitación en habitación, muro a muro, entre piso y piso.

Según manifestó Irma Castro, Regional Territory Manager de Nexxt Solutions: “El sistema mesh, con múltiples puntos de acceso, ofrece repotenciar la señal wifi en cada rincón de tu hogar o negocio, de una manera muy sencilla. Con mesh tu conexión a internet llega más lejos, más rápido y con mayor intensidad”.

Es precisamente ese el principal atributo de mesh: WiFi envolvente. No más descargas lentas, zonas sin señal ni desconexiones imprevistas. ¿Sabías que un router tradicional no cubre áreas extensas ni múltiples pisos? ¿Sabías que un router tradicional pierde velocidad al transmitir la señala conforme se aleja del área de cobertura? Pero eso no sucede con el sistema mesh ¿Por qué?: Cuenta con varios puntos de acceso. Transmite la señala a óptima velocidad en forma consistente.

En Nexxt ofrecemos dispositivos y accesorios de alta calidad para la interconexión de redes, al integrar una gran variedad de equipos de automatización y seguridad para el hogar y también con presencia en el mercado corporativo y de consumo”. “Todos nuestros routers inalámbricos, amplificadores de señal, Access Points, Switches y Kits de Videovigilancia han sido diseñados para facilitar el trabajo en la oficina y crear hogares inteligentes que se integren perfectamente a cada estilo de vida” agrego Castro.