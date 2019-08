Millenials revisan más Facebook a mitad de semana

Estudio de Sprout Social, un software de gestión de redes sociales, realizado a 25 mil de sus clientes a nivel mundial reveló que en general para el caso de Facebook el mejor día para realizar una publicación son los miércoles. Del mismo modo, de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde son horarios en los que se registra mayor interacción. La misma que desciende antes de las 7 de la mañana y pasada las 5 de la tarde. Sin embargo los rangos de tiempo se modifican dependiendo de la industria (Comunicación, comercio, educación, etc.)

Según Gisella Salmón, docente de Community Manager de la Dirección de Educación Continua de la USMP, no existe una fórmula precisa porque cada comunidad de usuarios es diferente. No obstante, eso no significa que se postee ciegamente pues existen herramientas gratuitas que podemos usar. “A través de Facebook Insight podemos conocer, por ejemplo, los días en que nuestra audiencia se conecta más y los horarios más concurrentes. Asímismo, descargando la data de nuestras publicaciones en un periodo de tiempo y/o campaña, podemos verificar los horarios de aquellas que generaron mejores resultados”, destaca la especialista.

Para Salmón si el Community Manager no conoce las principales herramientas de análisis podría omitir el día que un contenido generó que varios usuarios dejaran de seguir la página, desconocería el perfil de sus usuarios, o no sería capaz de identificar las publicaciones que provocaron menos empatía, lo que perjudicaría a la marca o negocio pues sus reportes no tendrían insights (oportunidades de crecimiento).

La profesora Salmón dictará en la Universidad de San Martín de Porres, desde el 17 de setiembre, un curso de Community Manager en la avenida Tomas Marsano 151, Surquillo. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 513-6300 anexos 2111 y 2061 o por whatsapp al 923 098 988.

Me gusta: Me gusta Cargando...