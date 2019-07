Los Mejores Destinos para estas Fiestas Patrias

Bali:

Un lugar destacado en la lista de viajes posibles de cualquiera, este destino paradisiaco ubicado en el oriente es uno de los más bellos del mundo. Una provincia de Indonesia, Bali es un destino barato en temas de subsistencia, ya que la economía local consiste y sobrevive básicamente de turismo. Las diferentes mini islas y playas que puedes visitar, por precios bajísimos en realidad no tiene precio cuando de experiencias se trata, un lugar en donde el sol parece no esconderse, Bali es sin duda una región en donde la vegetación y la buena vida social no escasea.