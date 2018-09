Llega a Perú nueva terapia personalizada para pacientes con cáncer de pulmón

-Solo uno de cada 10 pacientes con cáncer de pulmón sobrevive después de cinco años de ser diagnosticado.

-Esta enfermedad es la segunda causa de muerte por cáncer en el Perú y provoca más de 2,500 fallecimientos al año.

-Los departamentos de la costa, como Tumbes, Lima y el Callao, presentan las más altas tasas de mortalidad por cáncer de pulmón.

El cáncer de pulmón es uno de los más comunes en el mundo. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, casi 1.7 millones de personas son diagnosticadas con esta enfermedad cada año.4 En el Perú, constituye la segunda causa de muerte por cáncer, sólo superado por el cáncer de estómago, y provoca más de 2,500 fallecimientos al año.2 Esta situación dio paso al desarrollo de investigación y ejecución de múltiples ensayos clínicos que demuestran una nueva terapia dirigida para ciertos pacientes con cáncer de pulmón: Osimertinib.

Este medicamento está indicado para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas, que se han hecho resistentes a los tratamientos estándar, y quienes, de no contar con este producto, no tendrían más alternativa que la quimioterapia. “Al ser Osimertinib una terapia personalizada el médico tratante debe realizar una prueba molecular para identificar al paciente candidato para recibir el tratamiento, esto ocurre en aproximadamente el 60% de los casos”, explica el Dr. Eric Heilbron, director médico de AstraZeneca.

De acuerdo con el especialista, este tipo de innovaciones son especialmente valiosas en países en vías de desarrollo como Perú, donde el 85% de los tumores cancerígenos se detectan en un estadio avanzado, según la Liga Contra el Cáncer.5 “Los tratamientos para el cáncer de pulmón varían según la etapa en que se encuentre la enfermedad. Sin embargo, debido a la manifestación tardía de síntomas, una gran proporción de pacientes reciben un diagnóstico tardío, lo cual incide significativamente en el pronóstico”.

En este sentido, el estudio AURA III demostró que el nuevo tratamiento Osimertinib es superior a la terapia estándar disponible (quimioterapia), registrando una respuesta positiva en el 71% de los casos, en comparación a la quimioterapia, que solo presentó un 31%.6 Es decir, la investigación determinó que más del doble de los pacientes tuvieron una reducción significativa en el tamaño de su tumor.7 Además, se estima que, en comparación con la quimioterapia, tres veces más pacientes tratados con Osimertinib siguen respondiendo al tratamiento al cabo de 12 meses. 6,7

Por otra parte, las terapias se enfocan en extender la vida del paciente sin impactar negativamente la calidad de esta. De acuerdo con el Dr. Heilbron, este hallazgo es muy importante, porque a menudo las molestias generadas por la quimioterapia son tan intensas que ocasionan el abandono del tratamiento por parte del paciente, con el consecuente deterioro de su condición de salud.

*Indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o metastásico con mutación positiva del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) T790M

