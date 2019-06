Kaita busca expandir su marca en el mercado internacional

La empresa de productos naturales Kaita busca abrirse paso próximamente en el mercado internacional para lo cual ya se vienen implementando los procesos que les permitirán traspasar fronteras antes de fin de año, señaló Claudia Silva, CEO de Kaita.

Aunque no reveló detalles, la ejecutiva refirió que ya están en los últimos tramos para lograr la internacionalización de la marca, luego de estar consolidados más de 25 años en el mercado peruano. “Ya tenemos casi cerrado el tema, pero por estrategia no puedo dar más alcances, lo que sí puedo precisar es que nuestros insumos son valorados a nivel mundial y por ello no escatimamos en rodearnos de los mejores proveedores que nos permiten elaborar un producto de niveles aceptables”.

En tal sentido, Silva manifestó que Kaita comercializa actualmente en nuestro país un catálogo de 66 productos, entre la línea cosmética y de alimentos. Refiriéndose a la línea cosmética indicó que usan fragancias y esencias desarrolladas bajo los más estrictos estándares, además de extractos naturales de distribuidores certificados. En cuanto a la línea de alimentos emplean hierbas, semillas, frutos y mieles de nuestra naturaleza peruana.

Precisamente, estos insumos provienen de distintas regiones del país. Es el caso de la maca de Huancayo, la uña de gato de Iquitos, el tahuari de Tarapoto y el noni de Ucayali. Este comercio les permite generar puestos de trabajo entre los agricultores de las referidas comunidades con el beneficio que esto significa. “Ellos crecen en conjunto con nosotros, son nuestros socios estratégicos ya que trabajamos de la mano e intercambiamos nuestras políticas de calidad”.

Silva también dijo que no emplean insumos que estén en vías de extinción y siempre están en coordinación con sus proveedores para que la cosecha de la materia prima se haga de una manera responsable y sostenida.

Los productos bandera del catálogo de Kaita están conformados por el colágeno en cápsulas y en harinas, vinagre de manzana, bebida de sábila, shampoo de uña de gato y gel de baba de caracol. “Por las propiedades saludables de cada uno de ellos, es que se han convertido en los preferidos del público”.

La empresaria aseguró que cada uno de los productos Kaita se sustentan en una investigación de mercado enfocada en las necesidades de la salud, alimentación y belleza de los clientes. “Contamos con un equipo de profesionales, químicos farmacéuticos e ingenieros de alimentos, capacitados para investígar los productos, también estamos en contacto con universidades de prestigio y laboratorios reconocidos para este fin y contamos con estudios de fármaco vigilancia para detectar cualquier reacción adversa, todo ello con el respaldo y supervisión de las entidades pertinentes; además nos regimos escrupulosamente por las normas emitidas por el Ministerio de Salud”

Me gusta: Me gusta Cargando...