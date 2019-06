JCB celebra 50 años de fabricación de cargadores frontales

JCB está celebrando 50 años de fabricación de sus cargadores frontales con una producción que alcanzó niveles récord. Durante esas cinco décadas, el galardonado rango de cargadores de la compañía se ha expandido más allá del reconocimiento, introduciendo muchas tecnologías líderes en el mercado y estableciendo a JCB como líder global en el negocio de los cargadores.

En Perú, JCB es representada por DercoMaq, división de negocios de Derco Perú. JCB ingresó al mercado de palas cargadoras con la adquisición Chaseside Engineering, con sede en el Reino Unido, y adquirió sus siete máquinas de eje rígido.

JCB ahora produce cargadores frontales de ruedas en sus miles de líneas de producción en todo el mundo, incluyendo el Reino Unido, India, Brasil y China. Este año también marca el vigésimo aniversario de la apertura de JCB de una fábrica multimillonaria en Cheadle, Staffordshire dedicada a la producción de palas cargadoras.

JCB ahora ofrece 25 modelos diferentes de cargadores frontales y fabrica el producto en tres continentes. Con nuestra gama innovadora estamos muy bien posicionados para aumentar nuestras ventas en un sector que ha crecido rápidamente en todo el mundo durante tres años consecutivos”.

En 1971, JCB lanzó una pala de carga con orugas, la 110, la primera de su tipo en presentar una transmisión hidrostática y controles de doble timón. La máquina fue la primera en recibir un Premio Design Council en 1972. El cargador de orugas continuaría desarrollándose, con los modelos 112 y 114, hasta bien entrados los años 70.

Tras el éxito de los modelos compactos, JCB rediseñó sus cargadoras más pesadas, con el lanzamiento del 411, 412S y 416 en 1994. Todas estas nuevas máquinas contaban con una cabina del operador muy mejorada, montada en la parte trasera del chasis por primera vez. Un año después les siguieron el 414S, 426, 436ZX y el primer cargador telescópico con ruedas de JCB, el 409TM. Con 22 años de experiencia en manipuladores telescópicos líderes en el mercado, la decisión de JCB de combinar los talentos de su chasis de pala de carga con ruedas con un brazo telescópico de la división Loadall resultó ser una inspiración. Reunió la versatilidad de un brazo telescópico con el control de precisión de una máquina articulada.

En 1997, 2006 y 2009 JCB recibió el Premio Queen’s Award for Export Achievement por la gama de cargadores y en la Categoría de Comercio Internacional, respectivamente los dos últimos años. También en 1997, se le otorgó el Premio de la Medalla de Plata de la Royal Agricultural Society of England por el 412 Farm Master Servo Plus.

La primera década del nuevo siglo culminó con el lanzamiento de las cargadores frontales militares 436E-M (Military) y 436E-MWW (Medium Winterised Waterproof), con la variante MWW la primera en ser completamente impermeabilizada e invernada.

Al igual que con otros negocios de JCB, gran parte de la segunda década de este siglo se ha comprometido a cumplir con la legislación sobre emisiones de escape, ya que los cargadores frontales de JCB han pasado los estándares Interim y Final de Nivel 3 y Nivel 4. La compañía se está preparando actualmente para ofrecer a los clientes en Europa modelos compatibles con la Etapa V en 2019 y 2020.

