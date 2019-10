Husqvarna presentó “Desafía la Insolución”

Actualmente el no contar con las herramientas y la tecnología adecuada en diversos sectores como agrícola, agroindustrial, forestal, entre otros; conlleva a que el trabajo que se quiere realizar no tenga el rendimiento adecuado y no de una mayor productividad.

Por ello, a fin de contribuir con el crecimiento de estos sectores, Husqvarna, empresa sueca que proporciona soluciones innovadoras y productos de alta calidad para el cuidado integral de cultivos agrícolas y áreas verdes, llevó a cabo el evento “Desafía la Insolución”, que tuvo como objetivo principal brindarles a sus distribuidores diversas herramientas para que puedan potenciar la productividad, con menos horas de trabajo y mayor rentabilidad.

Insolución, palabra creada por la marca, tiene como misión llegar a las personas con el propósito de dar solución a las labores agrícolas, forestales y ocasionales. Ello genera mayor productividad, ahorro de dinero, menos horas trabajadas, entre otros.

El evento contó con la participación de diversos ejecutivos de la marca, entre ellos el Gerente Comercial a nivel Latinoamérica, Luis Echavez, quién resaltó que la empresa sueca busca brindar soluciones con lo último en tecnología, a través de sus productos; lo que permite el ahorro del tiempo y una mayor eficacia en el trabajo realizado.

En ese sentido, Husqvarna busca reafirmar su compromiso de brindar las mejores soluciones tecnológicas en base a la vanguardia y demanda actual de los diversos sectores.

Me gusta: Me gusta Cargando...