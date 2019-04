Estreno obra teatral “Contra el viento del norte”

Para el otoño del 2019, el Centro Cultural El Olivar presentará la obra CONTRA EL VIENTO DEL NORTE escrita por Daniel Glattauer y dirigida por el argentino Santiago Pedrero. El estreno se realizará el día jueves 25 de abril a las 8:00 pm en el Auditorio del Centro Cultural El Olivar. La preventa de entradas va hasta el 25 de abril en Teleticket.

En la vida diaria, ¿hay lugar más seguro para los deseos secretos que el mundo virtual? En CONTRA EL VIENTO DEL NORTE conoceremos a Leo Leike quien recibe correos electrónicos por error de una desconocida llamada Emmi Rothner. Siendo educado, le contestará y como queda atraído ella escribe de nuevo. Así, poco a poco, se entabla un diálogo en el que no hay marcha atrás. Parece solo una cuestión de tiempo para que se conozcan en persona, pero la idea los altera tan profundamente que prefieren posponer el encuentro. ¿Sobrevivirían las emociones enviadas, recibidas y guardadas en un encuentro «real»?

“Yo estaba terminando de doblar una película que filmé en Lima en el año 2017”, nos dice el director de la obra Santiago Pedrero quien hace referencia a “La Migración” de Ezequiel Acuña. “Fui convocado por los chicos del elenco e Ivette Palomino. Ellos tenían esta obra, me pasaron el texto, tuvimos una reunión en la que les comenté cual era mi visión y ellos aceptaron y al año comenzamos a trabajar. Por un error de tipeo dos personas entablan una relación epistolar vía mail, viven un enamoramiento, aunque no se conocen y no se vieron jamás, es una obra sobre la desconexión en la era de la hipercomunicación, la implicancia de lo virtual en el plano de lo real, todo en clave de comedia ¿romántica? Siento un profundo agradecimiento por confiar en mi trabajo y, en general, siempre que he estado en Lima me he sentido muy bien recibido y tratado por ustedes y por eso me siento muy afortunado de dirigir esta puesta”.

DANIEL GLATTAUER es escritor y periodista austriaco. Estudió Pedagogía e Historia del Arte. Tras graduarse, trabajó en diversos medios de comunicación como el diario Der Standard, donde escribió numerosos artículos y mantuvo una columna. Ha publicado varios libros siendo su obra Der Weihmachtshund (El perro de Navidad,2004) adaptada al cine. En el año 2006 logró el German Bok Prize por Contra el viento del norte y en el año 2007 ganó el premio literario austriaco Buchliebling en la categoría Literatura, Novela, ficción obra que ha supuesto su salto al mercado internacional y que ha sido traducido a más de 35 idiomas siendo junto a Cada siete olas el mayor éxito que se ha publicado en castellano.

SANTIAGO PEDRERO (Argentina) es actor, músico, intérprete, compositor y docente. Estudió en la escuela de cine de la cinemateca argentina (1998). Su carrera data desde muy niño en la televisión argentina con teleseries de exitosa temporada como Amigos son los amigos (1993), Verano del 98 (1999), Costumbres argentinas (2003) entre otras. Consolida su carrera en el cine, teatro y la música con producciones de generosos comentarios, nominaciones y premios en algunas de ellas durante más de veinte años. En cine filmó NS/NC de Fernando Musa; Nadar solo y Como un avión estrellado, ambas dirigidas por Ezequiel Acuña. En teatro participó en El secreto de la luna (nominado al premio Trinidad Guevara como Actor Revelación), Amanda y Eduardo de Armando Discépolo, Las variaciones Goldberg de George Tabori, y Las sacrificadas de Horacio Quiroga, entre otros.

Conforma el elenco Carla Del Solar, Walter Ramírez y José Miguel Arbulú quienes, junto a la dirección de Pedrero, propone una versión transgresora para el montaje resaltando el universo de los personajes y la sintonía de estas vidas que pueden verse reflejadas en el público asistente.

TEMPORADA DE CONTRA EL VIENTO DEL NORTE

TEMPORADA: del 25 de abril al 2 de junio, jueves a domingo 8:00 pm

LUGAR: Centro Cultural El Olivar

DIRECCIÓN: Calle La República 455, San Isidro

Entrada General: S/. 35.00 nuevos soles

Estudiantes y jubilados: S/.20.00 nuevos soles

Jueves populares: S/. 15.00 nuevos soles

PREVENTA DE ENTRADAS HASTA EL 25 DE ABRIL A 25 NUEVOS SOLES

Entradas a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro una hora antes de la función

