Contraloría promoverá avance de obras de Hospital Hipólito Unanue de Tacna

Enviará equipo de la CGR para coordinar acciones con el MINSA y el GORE Tacna a fin de culminar obras de megaproyecto que tiene inversión superior a S/ 320 millones

El contralor general Nelson Shack anunció hoy que en las dos próximas semanas se enviará un equipo de profesionales de la Contraloría a la región Tacna para que coordine con el gobierno regional y el Ministerio de Salud la adecuada culminación del proyecto de “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue” de Tacna.

Luego de realizar un recorrido a las instalaciones del nuevo nosocomio, indicó que se pudo verificar que la obra está en plena construcción, empleando a más de 600 trabajadores, pero “claramente está bastante retrasada”.

“De acuerdo a los contratos originales, esta obra debía entregarse a fines del mes de julio pero está claro que no van a terminar y es que muestra un nivel de ejecución de un tercio del 100% de la infraestructura”, declaró.

Agregó que un problema que está afrontando dicha obra es que no podrá terminarse hasta que no se demuela el antiguo hospital y no se ha previsto la implementación de un hospital de contingencia a donde vayan los usuarios de la antigua infraestructura.

“Lo importante aquí es encontrar soluciones y por eso voy a disponer que un equipo de Lima venga en un par de semanas para que tenga una serie de reuniones de trabajo con el Ministerio de Salud y con el Gobierno Regional para ver la mejor forma de viabilizar, en el marco legal vigente, que esta obra se pueda terminar”, comentó.

Precisó que ello significará que el Gobierno Regional de Tacna y el consorcio a cargo de las obras firmen una adenda al contrato del proyecto para establecer plazos adicionales y consecuentemente eso significará nuevos costos.

“Luego que eso se trabaje y se perfeccione, se podrán deslindar las responsabilidades de los funcionarios que estuvieron involucrados en esta situación. Lo más importante es que el pueblo de Tacna necesita este hospital y se hagan los esfuerzos necesarios para llevarlo a la práctica”, indicó.

El proyecto fue registrado en el Sistema de Inversión Pública con el código N° 267249 con un monto de inversión actualizado ascendente a S/ 324’207,355.44. Se trata de un hospital de categoría III-1 que beneficiará directamente a 324,498 personas.

El contrato de ejecución del proyecto fue suscrito el pasado 23 de diciembre del 2015 por el Gobierno Regional de Tacna y el Consorcio Salud, con un plazo de 600 días calendario. Si bien la obra se encuentra en ejecución y presenta un avance real de 20.60% a mayo del 2019, el avance programado estaba previsto en 43.82%.

Reuniones

Durante su jornada de despacho en la región Tacna, Shack Yalta se reunió hoy con el gobernador regional, Juan Tonconi Quispe y sus consejeros regionales, para explicarles las principales reformas del Sistema Nacional de Control (SNC), tales como la absorción de los Órganos de Control Institucional (OCI) y la expansión del esquema de control concurrente a proyectos, obras, bienes y servicios.

Asimismo, invitó al GORE Tacna a suscribir un convenio de cooperación interinstitucional para permitir que sus autoridades tengan acceso a los cursos de capacitación en materias de control gubernamental.

Similar invitación realizó el Contralor General al alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro, y su equipo de regidores municipales, con quienes también se reunió en las instalaciones de la municipalidad.

