Confirman fallecimiento de ex presidente Alan García

El ex presidente de la República Alan García, falleció esta mañana a los 69 años de edad, luego de infringirse un disparo en la cabeza. Esta decisión la tomó tras conocer la orden de allanamiento y detención que había dispuesto el poder judicial.

Según un comunicado del Hospital Casimiro Ulloa, donde fue trasladado luego de haber intentado quitarse la vida a las 6:30 de la mañana, fue intervenido quirúrgicamente y después de 3 paros cardiorrespiratorios, lamentablemente 3 horas después se confirmó su muerte, el diagnostico un impacto de bala con entrada y salida en la cabeza.

Al lugar, llegaron familiares del ex presidente, la Ministra de Salud Zulema Tomas, amistades y simpatizantes del Partido Aprista peruano.

Esta lamentable situación se dio, luego que el poder judicial diera la orden de detención preliminar por 10 días contra el ex presidente Alan García Pérez, así como contra su ex ministro de transportes Enrique Cornejo, su ex secretario general de presidencia, Luis Nava, el ex vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, y sus hijos José Antonio Nava y Samir Atala.

Foto: Agencia Andina

