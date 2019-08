Alexis Ayala pasea en familia en París antes de actuar en Lima!

Primer actor de Televisa viene con la comedia teatral “Homofobia no es cosa de Hombres”

Tras haber vivido momentos dificiles a mediados del 2018 debido al infarto que sufrió en Acapulco, el actor Alexis Ayala disfruta ahora a plenitud su paternidad con su hija Roberta y de su esposa la también actriz Fernanda López, con quienes pasea de vacaciones en París, Francia antes de volar a Perú para formar parte del estreno de “Homofobia no es cosa de hombres” que se realizará el 14 de Setiembre en el Centro de Convenciones del María Angola.



Alexis Ayala, quien encarna el papel de Edgar, El Farándulero en la comedia teatral, lleva más de 10 años de relación matrimonial y está tan enamorado que no le importó compartir con sus seguidores una fotografía de su esposa donde muestra su lado más sexy dejando poco a la imaginación.

“En tu silueta París es más hermoso, en color blanco y negro no encuentro nada más sutil y terso que tu piel, a mis ojos eres la mujer más hermosa mi primer regalo de Dios“, se lee en la descripción de la imagen.



Fer, quien tiene un cuerpo envidiable, gracias a su disciplina con el ejercicio, contestó al mensaje de su esposo y agradeció el halago en Instagram: “Me encanta ser admirada por el hombre que amo, gracias por hacer arte y hacerme sentir tan amada y halagada“.



Alexis Ayala, ha participado como actor en telenovelas, cine y teatro como “Cuando llega el amor”, “Mi pequeña Soledad” , “Baila Conmigo”, “Las Hijas de la luna”, “Amar a muerte” , y “Sólo para mujeres”, consagrándose como ganador del Premio Tv y Novelas como Primer Actor.

Al ser consultado sobre su papel en “Homofobia no es cosa de hombres”, Alexis manifestó que “es una loquita Edgar, una etiqueta finalmente si lo situamos en la comunidad gay, y aquí en la obra se trata de quitar esas etiquetas pero tiene cosas fuertes, hay un mensaje en el que varios puntos son a discusión y demás”.





“Es una obra para toda la familia, y especialmente para los que tienen 30 años a más, porque somos los que estamos educados a la antigua, fijate que tú ves a los chavos el día de hoy y es una cuestión muy natural y ellos mismos aún manejan su sexualidad de una manera diferente a la que tal vez puedas manejar tú o yo, no se espantan y no andan haciendo exhibicionismos….Yo estoy muy de acuerdo con el love is love sin etiquetas y sin nada” agregó el primer actor mexicano.

“HOMOFOBIA NO ES COSA DE HOMBRES” es escrita y producida por el venezolano Daniel Ferrer y tiene en su elenco estelar a los primeros actores Juan Soler, Ernesto Laguardia, Gabriel Soto y Arturo Peniche, quienes harán dos únicas funciones a las 7:00pm y 9:30 pm el próximo Sábado 14 de Setiembre en el Centro de Convenciones María Angola.

Las entradas están disponibles en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro o vía web.

