Vuelve «Toc*Toc» dirigida por Juan Carlos Fisher y con renovado elenco en su octava temporada luego de 10 años de éxitos

Desde el 16 de junio en el Teatro Pirandello.

Actúan: Emilram Cossío, Franco Cabrera, Gisela Ponce De León, Grapa Paola, Merly Morello, Manuel Gold y Carol Hernández.

TOC*TOC la obra de teatro que en los últimos diez años ha sido aclamada por cerca de 500 mil espectadores, vuelve luego de 10 años de éxitos, en su nueva y octava temporada, desde el 16 de junio en el Teatro Pirandello. Dirigida por Juan Carlos Fisher, la divertida comedia del dramaturgo francés Laurent Baffie, llega esta vez con un nuevo elenco conformado por Emilram Cossío, Franco Cabrera, Gisela Ponce De León, Grapa Paola, Merly Morello, Manuel Gold y Carol Hernández .

TOC*TOC sigue atrayendo a la audiencia. Desde su primera función, realizada el 14 de julio de 2012, el público sigue acogiéndola con el mismo entusiasmo por verla o volver a verla. “Yo creo que TOC*TOC no morirá nunca”, dice Christian Ysla , director artístico de LOS PRODUCTORES. “Cada vez que anunciamos su regreso la respuesta es muy positiva. Los teatros en los que hemos presentado la obra han explotado con las carcajadas de sus asistentes en todas las funciones. Este año Los Productores cumplimos 10 años y qué mejor que celebrarlo con TOC*TOC nuestra obra más exitosa”.

El título alude al Transtorno Obsesivo Complusivo, TOC, que viven los personajes. La obra transmite la humanidad que hay detrás de un trastorno que, en diferentes grados, todos padecemos. Como explica la psicoanalista Teresa Ciudad: “tenemos estructuras mentales de organización y control que nos ayudan a generar hábitos, desarrollar habilidades y mantener el orden. Somos rígidos con ciertos rituales íntimos y secretos, somos impulsivos, hacemos y decimos cosas opuestas a lo que sentimos, queremos o sabemos conscientemente. Somos temerosos de mostrar nuestros afectos, nos enredamos en razonamientos rígidos ante hechos que escapan a nuestro control”.

Para el director Juan Carlos Fisher , la experiencia con TOC*TOC sigue sorprendiéndolo en cada nueva temporada. ”Ha sido sorprendente para mí reconocerme en el proceso de ensayos, entendiendo perfectamente el universo de los personajes, y descubriendo una historia conmovedora que va más allá del humor, de las obsesiones y de los gags maravillosos que tiene este texto. TOC*TOC se convirtió no solo en una comedia divertidísima, sino en una historia de encuentros de seis personas asustadas con necesidad de conectarse, de sentirse queridas y de aceptarse como son”.

“Hoy, diez años después del estreno, llegando a las 450 funciones, me sigo emocionando con la reacción que genera nuestro montaje y el texto de Laurent Baffie. Es maravilloso escuchar y ver al público conectándose con cada uno de los personajes”, comenta el director. Como los personajes de la obra, Juan Carlos Fisher confiesa que en un momento de su vida también se sintió un “ outsider ”. “Desde chico sentí que no me ubicaba, que no pertenecía a ningún lugar. En el colegio todos jugaban fútbol… yo quería hablar del Oscar. En la playa, los domingos, todos jugaban paleta o corrían olas… yo me zambullía en un libro debajo de la sombrilla. “Eso no es normal para un chico de su edad” escuchaba mientras leía. Me sentí un outsider hasta que descubrí el teatro”.

“Conocer a este maravilloso grupo de seres humanos, que me ha traído muchas de las amistades más importantes de mi vida, hizo que poco a poco apareciera la personalidad que tenía escondida; que no tuviera miedo de mostrar mi humor, mi sensibilidad y también mis temores. Todo esto no hizo sino reafirmar mi vocación. El teatro se volvió un espacio seguro para mí; un espacio donde me sentía querido y donde podía ser quien de verdad era. El teatro me regaló la seguridad que tanto necesitaba”.

TOC*TOC va en funciones de 8.30 pm de jueves a sábados y los domingos a las 7 pm.