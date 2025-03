ViewSonic presenta su iniciativa United by Play con el torneo benéfico gaming “Valorant” en Las Vegas

El torneo Battle for Charity reúne a jugadores profesionales, equipos universitarios, jugadores amateurs e influencers en el HyperX Arena y se transmite en vivo para una audiencia internacional

ViewSonic Corp., proveedor global líder de soluciones visuales y tecnología para la educación, presenta el torneo de eSports United by Play Battle for Charity. ViewSonic será el anfitrión de este evento virtual desde la eSports HyperX Arena en el Hotel Luxor en Las Vegas, Nevada el 5 de enero de 2022.

Todas las donaciones beneficiarán a fundaciones y asociaciones como Starlight Children’s Foundation, 1,000 Dreams Fund, StackUp, Boys & Girls Clubs of Hollywood, Paws Your Game y LANFest. Los equipos están conformados por streamers, creadores de contenido, jugadores profesionales además de jugadores universitarios; y cada equipo representa a una organización benéfica diferente. Los jugadores de Soniqs Rainbow 6, UNLV, California State University of Dominguez Hills Toros, y Las Vegas Inferno son solo algunos de los participantes de los equipos.

“ViewSonic ha sido uno de los primeros defensores de los eSports como una forma para que los estudiantes crezcan y se conecten con otros,” mencionó Danny Ordway, gerente de marketing en la vertical de juegos en ViewSonic. “Los juegos tienen la capacidad única de construir comunidades en línea y proporcionar a los participantes un lugar donde pueden ser ellos mismos, interactuar con otros jugadores y ser parte de una red social más amplia. Uno de los objetivos de este torneo es unir a la comunidad de jugadores para conectarse, competir y retribuir a la comunidad.”

Los patrocinadores del evento NVIDIA, Seagate Gaming, Las Vegas Inferno, Patriot Viper Gaming y Voodoo Ranger, han donado generosamente dinero y productos para los paquetes de premios. Hay un total de 20 paquetes de premios con un gran premio que incluye una PC gaming personalizada con tarjeta gráfica NVIDIA 3080, monitor gaming ViewSonic XG271QG y un disco duro Ironwolf 8TBHDD.

El torneo se llevará a cabo de 10am a 6pm PT (de 1 a 9 p.m. hora Perú) y se transmitirá en vivo.

ViewSonic continúa desarrollando monitores gaming para todos, desde el jugador casual hasta el profesional, y tiene una línea completa de modelos galardonados que brindan una inmersión y capacidad de respuesta completas para la mejor experiencia de juego. Diseñados con características para desempeño en competencias, estos monitores están diseñados para brindar a los jugadores la ventaja necesaria para cualquier entorno de juego.