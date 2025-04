Videojuego peruano inspirado en la cosmovisión andina es premiado en concurso nacional

Falling Rocks es un videojuego que permite al usuario escoger entre cuatro personajes de la cultura andina

Falling Rocks, un videojuego desarrollado por el empresa Netdreams, logró ocupar el primer lugar en la categoría ‘Mejor Videojuego para Celulares’ del Lima Web Fest, un evento anual organizado por la escuela superior Toulouse Lautrec que premia lo mejor del entretenimiento audiovisual producido exclusivamente para plataformas digitales. En él, compitieron contra apps y juegos de todo el mundo.

Según explica Rafael González Otoya, gerente de Netdreams, el videojuego está inspirado en la cosmovisión andina. Permite al usuario recorrer los tres reinos espirituales que existían en el mundo inca: el Hanan Pacha (Cielo), Kai Pacha (Tierra) y Uku Pacha (Infierno). «Es un juego especialmente diseñado para móviles, donde gracias al giroscopio, puedes mover al personaje», explica.

Básicamente, el jugador deberá inclinar el teléfono de izquierda a derecha para avanzar. Así, el personaje elegido cae entre plataformas de piedra recolectando monedas y otros objetos. «La historia tiene cuatro personajes principales, Chavín de Huántar, un hombre representado por una cabeza clava; y tres campeones, uno de cada reino espiritual: en el caso del Hanan Pacha, el campeón es el cóndor; en el caso del Kai pacha, el héroe es el puma; y en el caso del Uku Pacha, su héroe es la serpiente», señala González.

Además del premio obtenido en el Lima Web Fest, ‘Falling Rocks’ ganó el Huawei Developers Latam Winter Contest 2021. También destacó en los premios Clap, logrando vencer en la categoría Platinum (al mejor diseño de personajes) y Selección (a mejor diseño de interfaz de videojuegos).

Actualmente, el videojuego móvil cuenta con 13 mil usuarios y está disponible en las tiendas virtuales de Google y Huawei.

Juegos que reivindican la cultura peruana

En los últimos años, hubo un ‘boom’ de videojuegos inspirados en la cultura peruana. Títulos como Purunmachu, Tunche e Imp of the Sun han logrado obtener también importantes reconocimientos a nivel internacional.

González comenta que esta tendencia se explica por la gran cantidad de historias y mitos que posee nuestra cultura. «El mundo audiovisual está cambiando porque somos una región con grandes historias, con grandes mitos que podemos llevar a cualquier tipo de contenido multimedia. La verdad es que las historias son infinitas. Siento que cada vez más la gente se está preocupando por conocer la historia de nuestro país, incluso lo veo en estudiantes», revela.

Destaca además el gran potencial que tiene el desarrollo de videojuegos móviles. «Los móviles tienen más del 55% al 60% del mercado mundial. Entonces, donde está el dinero obviamente hay más empresas que se dedican a invertir. También, es más económico desarrollar para móviles».

El desarrollo de videojuegos para PC y consolas, por otra parte, requiere de un mayor tiempo e inversión, por lo cual hay menos iniciativas enfocadas en estas plataformas. Sin embargo, se espera que el impulso que está teniendo el sector ‘gamer’ en el Perú influya en el crecimiento del mercado de los videojuegos para PC y consolas. «La ventaja de la industria de los videojuegos es que es una industria no contaminante, que trae muchos recursos al país. Es una industria que es muy importante de fomentar. Hay cosas que el Estado está empezando a fomentar, pero creo que aún podríamos crecer con apoyo de más instituciones», concluye.

Además de ‘Falling Rocks’, Netdreams cuenta con otros productos, como Coins Invaders, (un tributo al videojuego arcade Space Invaders), Yupi y Suns of Wiracocha (en donde el jugador deberá recuperar los soles que fueron robados a Wiracocha por los demonios andinos), este último finalista ahora del concurso de innovación de Huawei.

Vocación por los videojuegos y la cultura peruana

Rafael González narra que su gusto por la cultura andina nace debido al acercamiento que tuvo con la historia peruana hace varios años, gracias a sus docentes historiadores. Además, reconoce ser un ávido lector de la cultura peruana.

En cuanto a los videojuegos, señala que siempre tuvo un gran interés por ellos. «Yo soy de los que he jugado toda la vida. Siempre he estado jugando, desde el primer Play Station, pasando por todo tipo de plataformas y videojuegos». Destaca los videojuegos tipo arcade, como Bomberman, Mario Bros y Street Fighter, así como los más modernos, entre ellos Doom 2, World of Warcraft y Diablo. «Diablo es una historia de asesinatos, trata de ser el héroe y de pelar contra demonios. Pero claro, en vez de pelear con el clásico diablo por qué no pelear contra cualquiera de los dioses malvados que están en el Uku Pacha».

Sobre la premiación, González destaca que el reconocimiento lo tomó por sorpresa. «Nosotros estamos este año muy contentos porque la verdad es que nos ha ido bastante bien en cuanto a premios. Pero para mi, la verdad, que es una satisfacción muy increíble haber sido premiado, haber logrado el primer lugar en un concurso que es muy duro… Haber ganado fue la verdad una locura. Para mi fue una experiencia inolvidable».

