Mundo

Venezuela: Maduro se reunió con canciller del Ministerio de Relaciones Exteriores de China

Presidente Maduro se reunió con funcionario de la cancillería china

El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió este martes en el Palacio de Miraflores a Cai Wei, director general para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

En el encuentro estuvo presente el ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y el diputado Nicolás Maduro Guerra, así como el grupo de trabajo chino que acompaña a Wei.

Antes de reunirse con el jefe de Estado, el funcionario chino sostuvo un encuentro con el canciller de la República, Carlos Faría, quien agradeció el «apoyo incondicional de la República Popular China al pueblo de Venezuela» en la lucha contra el covid-19.

«Nuestros pueblos ratifican el camino de la hermandad, solidaridad y cooperación mutua. ¡Venezuela y China continuarán fortaleciendo sus relaciones bilaterales», añadió Faría a través de Twitter.

El jefe de la diplomacia venezolana señaló que Caracas y Pekín se mantienen «en defensa de la paz y firmes en la construcción de un mundo multicentrico y pluripolar».

Además, el lunes Wei participó en una reunión del grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-China en el Palacio Federal Legislativo, en el que se reafirmó la hermandad de ambos países, cuya relación está «forjada al calor de la solidaridad y la digna resistencia», destacó el diputado Maduro Guerra.

Fuente: Agencia Nodal | Últimas Noticias

