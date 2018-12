Universitario: referente histórico habla tras salida de Vargas y Fernández

El “Puma” Carranza asegura que es un maltrato que se hizo con los ídolos cremas en la actualidad

La salida de Juan Vargas y Raúl Fernández de Universitario de Deportes ha generado malestar entre las exfiguras del club crema como el caso de José Luis Carranza, quien calificó de maltrato a jugadores emblemas del conjunto merengue dirigido por el chileno Nicolás Córdova.

A pesar que no dio nombres, Carranza enfiló todas sus baterías contra el técnico Nicolás Córdova, a quien lo señaló como responsable de la salida de Juan Vargas.

“A mí nunca me despidió, disculpando la palabra, uno de menor jerarquía y ya se sabe a donde voy con esto. Yo siempre hablaba con el presidente y arreglaba último, eso es respeto. Juan Manuel es una persona que es un ídolo y por algo jugó en Europa de la mejor manera, hay que respetarlo”, declaró Carranza en rueda de prensa.

También salió en defensa del arquero Raúl Farnández, quien tuvo que marcharse de la institución “crema” en busca de tener continuidad.

“La salida de Raúl Fernández es una pena porque ya no quedan referentes en la ‘U’ y uno no sabe por qué. No debería pasar por esto, los maltratos no son solo con ellos, sino, también fueron en su momento con nosotros porque teníamos contrato y no se respetó, pero no hay que quejarse”, agregó el ‘Puma’.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...