Tendencia empresarial: Los millennials y el “Home Office”

Cómo lograr un equilibrio entre el ahorro de tiempo y energía, y las ventajas de la interacción personal con el equipo.

Los millennials (generación nacida entre 1981 y 1995) revolucionaron completamente el mundo del trabajo. Esta generación domina las fuerzas laborales actuales. La flexibilidad horaria y la posibilidad de hacer Home-Office (también conocido como “teletrabajo”) son factores esenciales para ellos, modalidades que los motivan a elegir entre una y otra alternativa laboral, al momento de una búsqueda.

Esta generación valora el reto de lograr cumplir objetivos, llegar a una buena productividad, sin importar en qué lugar físico se encuentren, siempre utilizando tecnología de punta para estar conectados; cosa que también sucede en otros aspectos de su vida. Evitar el viaje al trabajo, el tráfico y la alarma de todas las mañanas, son formas de empezar el día con menos estrés, lo cual es muy valorado por ellos.

Los millennials tienen incorporado el desafío de encontrar el equilibrio entre lo personal y lo laboral. Creen firmemente en la posibilidad de desarrollar, explorar habilidades y conocimientos logrando máxima eficiencia.

En nuestro mercado, no todas las empresas dan la opción de hacer “home office”, aunque cada vez son más las que se suben a esta tendencia.

En Raet Latinoamérica se comenzó a implementar hace unos años como uno de los beneficios principales para los colaboradores. De la mano de millennials que viven esto día a día, va un análisis de pros y contras del Home Office según su perspectiva.

“Me ayuda a manejar el horario de mis estudios universitarios y lograr máxima concentración al hacer mi trabajo. Aunque no tener contacto con tus compañeros no es ideal, se trabaja con más foco y se consigue mayor productividad. No hay interrupción constante como cuando voy a la oficina”. (Esteban Bossie, 22 años, Responsable de Finanzas de Raet Latam).

“Tener flexibilidad a la hora de trabajar, facilita mi organización general (laboral y personal), sin tener la presión de compensar horarios en caso de tener que salir por temas personales durante el tradicional horario de trabajo. El flex-time me ayuda a cumplir con todo, esencialmente con mis estudios, sin descuidar el trabajo”. (Paz Larken, 26 años, Asistente – Raet Latam).

“La tarde anterior, organizo el día para poder dedicarle tiempo tanto a lo personal como al trabajo. El gran reto es encontrar el equilibrio entre hacer home office y la obsesión de trabajar más horas que las previstas. El tiempo de viaje produce desgaste de energía positiva. Con home office hay más libertad para actividades que generan buen estado de ánimo y así poder tomarse las cosas de otra forma”. (Gonzalo Cenoz, 34 años, Área de Desarrollo, Raet Latam).

“Es un beneficio siempre y cuando pueda realizar solo la tarea que tenga que desarrollar.

La interacción frecuente con el equipo es un plus. Igualmente, diariamente tenemos una reunión de Scrum que, aunque la tomes desde tu casa, seguís en contacto con tus compañeros de equipo y podés interactuar con ellos”. (Jonathan Davis, 33 años, QA del equipo de Desarrollo de Raet Latam).

“Estar solo es bueno, pero es contraproducente perder el contacto con la empresa, con tu propio equipo”. (Gonzalo Cenoz).

El trabajo en equipo siempre es “valor agregado”; por esta razón, la empresa realiza actividades y eventos a los que la oficina entera puede concurrir. Esto permite relacionarse con otras áreas, forjar amistades y compartir un buen momento junto al equipo.

Estos nativos digitales que viven en un entorno cambiante, valoran el home office (o teletrabajo) a pesar de sus contras, ya que les brinda la posibilidad de trabajar con comodidad y encontrar el equilibrio con su vida personal.

Autor: Antonella Basile – Account Manager – Raet Latam

