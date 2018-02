Temas de salud ambiental formarán parte del Pacto por la Salud

Titular del sector se reunió con el congresista Marco Arana y representantes de las comunidades expuestas a metales pesados

El ministro de Salud, Dr. Abel Salinas Rivas, indicó que serán los propios participantes del Pacto por la Salud los que establecerán y priorizarán los temas con miras a lograr su solución. En ese sentido, invitó al congresista Marco Arana (Frente Amplio), a sumarse a este esfuerzo, con el objetivo de lograr acuerdos y alcanzar resultados.

“La ventaja de tener el Pacto por la Salud es que van a ser los propios actores o participantes los que prioricen los temas. Esa va a ser la lógica del pacto. He mencionado algunos temas, pero es seguro que aparecerán otros. Esto no impide que sigamos trabajando aquellos no priorizados en los espacios que correspondan”, indicó.

El ministro se reunió con el congresista Arana para discutir temas vinculados a la salud pública, en especial de las poblaciones indígenas. El ministro indicó que estos temas podrían ser incluidos dentro de la agenda priorizada, indicando que con el congresista tienen varias coincidencias.

Se debe indicar que el Pacto por la Salud se desarrolla sobre la base de tres ejes: 1) Salud de las personas, 2) recursos humanos en salud y 3) sistemas de salud.

“La agenda no la debo imponer, es necesario discutir todos los temas, el vinculado a la salud ambiental seguramente también va a estar”, indicó.

El congresista Arana solicitó mayor disposición del recurso humano en áreas impactadas por actividades extractivas. Indicó, por ejemplo, que estas zonas demandan de mayor presencia de especialistas toxicólogos. Por su parte, el ministro indicó que la repotenciación de la Escuela de Salud Pública permitirá capacitar al recurso humano del sector para áreas que requieren más especialistas.

El ministro también se reunió con representantes de las comunidades expuestas a metales pesados, quienes detallaron sus preocupaciones. El titular del sector indicó que se desarrollará una reunión de mayor profundidad para escuchar sus casos y establecer acciones inmediatas.

Les explicó que existen temas que demandan un trabajo intersectorial, pues el marco normativo de intervención del Minsa tiene algunas limitaciones. “La salud no se puede manejar unisectorialmente, muchas veces nos toca ver solo las consecuencias. Ojalá que se entendiera este tema para así trabajar de la mano con otros sectores”, indicó.

