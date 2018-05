Teatro: “Una Gata sobre el tejado caliente de Zinc”

Tenemos el agrado de invitarlos a la función de prensa de UNA GATA SOBRE EL TEJADO CALIENTE DE ZINC de Tennesee Williams, dirigida por la cineasta Joanna Lombardi que se dará el miércoles 9 de mayo desde las 11:00 a.m. en el CCPUCP.

​

La programación para esta función será la siguiente:

11:00 a.m. a 11:15 a.m.: Pasada de 15 minutos aprox. para tomar fotos y video para prensa o medios audiovisuales.

11:20 a.m. a 1:00 p.m.: Función de la obra completa con público. (Prohibido tomar fotos o video)

1:00 p.m.: Entrevistas

1:30 p.m.: Cocktail

​Se recomienda llegar a las 10:45 a.m. ​a quienes tomarán fotos y video.

A continuación, adjunto la nota de prensa, y links con las fotos y trailer respectivo de la obra.

