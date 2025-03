Talento de Junín enseña sobre herramientas digitales a profesores para que mejoren sus clases

A través del proyecto “Edukay”, la beneficiaria de la Beca Hijos del Docentes del Pronabec ha capacitado a unos 700 docentes peruanos y extranjeros, tanto de colegios públicos y privados.

Desde niña, Sareli Laleshka Torres Picho fue testigo de la vocación de servicio de su mamá Ruth, docente de primaria y quien debía recorrer largos tramos durante varias horas para enseñar a niños de las comunidades más alejadas de su natal Junín, como Pichanaqui, Lampa y Pariahuanca.

Con la llegada de la pandemia, la labor de su mamá se complicó por su desconocimiento sobre tecnología. Consciente de esta realidad, que no solo pasaba Ruth, sino sus demás colegas, la joven talento junto a otros voluntarios decidió crear el proyecto “Edukay” para capacitar a profesores sobre el uso de herramientas digitales y, de esta manera, puedan dictar con éxito sus clases virtuales.

“Como nativa digital, le enseñé y orienté a mi mamá para que pueda impartir sus clases online, pero me di cuenta que quizás otros maestros no tenían un hijo que les ayude”, comenta Sareli, quien estudia Ingeniería Industrial en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), becada por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. “En la pandemia muchos profesores no recibieron capacitación en herramientas digitales y se sentían frustrados. La educación estaba empezando a ser virtual y era un mundo nuevo para varios colegios”, añade.

Es así que en mayo del 2020 nace “Edukay” (www.facebook.com/edukayperu), con el apoyo de cerca de diez amigos y voluntarios de su casa de estudios y de otras universidades. A la fecha, colaboran 50 voluntarios de diversas especialidades y ya han capacitado a unos 700 docentes de primaria y secundaria en sus tres ediciones a través del programa ‘Potencia a tu profe’, que se realiza por la plataforma de Zoom. Han llegado, a 12 regiones del Perú, la mayoría procedentes de Lima, Áncash, La Libertad, Junín y Arequipa, y a dos países: Panamá y República Dominicana.

“La experiencia ha sido bonita. Han participado profesores de colegios públicos y privados, y se han mostrado muy comprometidos y con ganas de estar a la vanguardia de la tecnología”, asegura la segunda de tres hermanos e hija de un papá conductor de vehículo pesado. Durante las sesiones, los docentes reciben talleres sobre herramientas de conectividad, como Zoom, Meet; edición de videos, evaluación de clases mediante Kahoot! y otros aplicativos, así como uso de herramientas para el desarrollo de sus clases, en la que se da énfasis a Google Classroom.

Este año, la iniciativa de Sarely y su equipo consiguió el primer lugar en la categoría integridad y competitividad en el concurso Voluntarios del Bicentenario, desarrollado por el Proyecto Especial Bicentenario (PEB) junto a otras instituciones del Estado peruano. También consiguieron un financiamiento de 3000 soles tras ganar el concurso Perú Somos Uno, del grupo Crea+. Con ese fondo, están construyendo la plataforma web de “Edukay”, que será lanzado a más tardar en enero del 2022.

Beca Hijos de Docentes

En el 2017, Sareli se convirtió en beneficiaría de Beca de Excelencia Académica para Hijos de Docentes del Pronabec. “A mi mamá le llegó un mensaje a su celular sobre el concurso, averiguamos los requisitos que solicitaban y decidí postular”, comenta.

“Cuando vi mi nombre en la lista de los ganadores de la beca fue una alegría inmensa, porque iba a tener una educación de calidad con el apoyo del Estado”, dice la joven de 22 años. Para su mamá Ruth, la emoción fue mayor. Sentía que era una gran retribución por su esfuerzo en todos los años que lleva como maestra y servidora pública.

Por la pandemia, la estudiante de noveno ciclo retornó a Jauja, la ciudad que la vio nacer, y ahora lleva sus clases de manera virtual. Además de “Edukay”, la becaria, quien figura en el décimo superior en su carrera, dedica su tiempo en la culminación de su tesis, que buscar analizar el perfil de los agricultores de papa, maíz y cacao en las provincias de Chupaca, Jauja, Huancayo y Satipo, en Junín, y fomentar su asociación. Sareli revela su secreto para conseguir el éxito: dar siempre lo mejor uno y ser resiliente, pese a los obstáculos.