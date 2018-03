Sofía Mulanovich ganó la primera fecha del circuito nacional Cerro Azul

Cañete con miras a Lima 2019

Sofía Mulanovich regresó a lo grande. En una gran final en el marco de la primera fecha del Circuito Nacional Kia de Surf a cargo de la Federación Deportiva Nacional de Tabla (FENTA) que se realizó en Cerro Azul, Cañete, la “Gringa” venció a Analí Gómez y se quedó con el título.

Este año la gran novedad del “Circuito Nacional Kia de Surf” es que consta de 6 fechas de las categorías Junior y Open (Hombres y Mujeres) en conjunto, estás de desarrollarán en playas como: Cerro Azul, Pasamayito, Huanchaco, Lobitos, Punta Rocas y El Hueco, de esta manera tablistas de todo el país tendrán la oportunidad de luchar por el tan deseado título de Campeón Nacional.

“Ha sido un gran torneo este primer circuito de la FENTA en Cerro Azul. Me siento muy emocionada de haber campeonado y voy a seguir entrenando fuerte para buscar triunfos que me permitan sumar puntos para llegar a Lima 2019. Poco a poco estaré agarrando ritmo de torneo llegar bien a los Panamericanos. He recibido mucho apoyo de la gente en estos días y agradezco las muestras de afecto. Para mí era súper importante empezar el año ganando y venciendo en una gran final a Analí Gómez. Gracias a la energía de la gente que siempre está en el agua”, dijo Sofía Mulanovich.

“A todos mis seguidores pueden estar a mi lado a través de mi red social @smulanovich, para mi será importante que estén a mi lado y seguir mis entrenamientos con miras a los Panamericanos Lima 2019”, agregó Sofía.

Mulanovich estará presente este sábado 10 y domingo 11 en la Copa Triathlon Reef Pro, 10ma. Jornada de la World Qualifying Series (WQS) en San Bartolo con la participación de casi 100 surfistas de 13 países. En este evento también participarán Analí Gómez, Lucca Mesinas, Alonso Correa, Melanie Giunta entre otros.

XVIII juegos panamericanos y sextos juegos parapanamericanos

En los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019 participarán los 41 Comités Olímpicos Nacionales, que integran PanAmSports (antes Organización Deportiva Panamericana – ODEPA) y congregarán a 6,664 deportistas, que participarán en 39 deportes y en 62 disciplinas, entre el 26 de julio y el 11 de agosto.

Asimismo, los Juegos Parapanamericanos, congregarán 1,890 deportistas que participarán de 17 deportes y 18 disciplinas, entre el 23 de agosto y el 01 de setiembre.

Lima 2019 será un evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 2020, con lo cual se garantiza la presencia de las principales referentes de las disciplinas deportivas.

Los Juegos Panamericanos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de América.

La competencia se celebra entre deportistas de los países del continente americano, cada cuatro años en el año anterior a los Juegos Olímpicos.

Desde 2007, la ciudad que es elegida sede de los Juegos Panamericanos, también organiza los Juegos Parapanamericanos, en el que participan para deportistas con algún tipo de discapacidad.

Los Juegos Parapanamericanos se celebran inmediatamente después de terminado sus respectivos Juegos Panamericanos.

Panam Sports (antes Organización Deportiva Panamericana – ODEPA) es el órgano que rige los Juegos Panamericanos, cuya estructura y las acciones se definen por la Carta Olímpica.

El Movimiento de los (Juegos) Panamericanos se compone de los Comités Olímpicos Nacionales, reconocidos por Panam Sports, y los comités organizadores de cada uno de los Juegos Panamericanos.

