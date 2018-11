Sigue estas recomendaciones y evita robos en tu casa o en los taxis

Los ladrones de viviendas y asaltantes en taxi están siempre al acecho de sus posibles víctimas, por lo que es importante mantenerse siempre alerta y tomar medidas de seguridad como las recomendadas por la Policía Nacional del Perú, que mencionamos a continuación.

– Mantén la puerta principal de su domicilio cerrada y cuando tengas que efectuar limpieza en la parte externa (vereda, jardines, paredes, otros), debes estar atento, para evitar ser sorprendido.

– Verifica el perímetro de su vivienda, identifica puntos vulnerables, de fácil acceso y refuérzalos. También comprueba si las viviendas colindantes se encuentran habitadas y si es posible identificar a las personas que habitan en ellas. De esta forma se minimizan las probabilidades de sufrir hurtos a domicilio mediante forado o escalamiento.

– No permitas el acceso a tu domicilio de personas extrañas. Al solicitar el servicio de alguna empresa (telefonía, luz, agua, gas y/u otro servicio), identifica plenamente al trabajador, coordinando con la empresa (fotocheck, número telefónico), y si no has solicitado el servicio no lo dejes ingresar bajo ningún motivo.

– No abras la puerta de tu domicilio ante la insistencia de personas extrañas, (cuento de la lotería, que ha obtenido un premio de un programa radial o televisivo, u otros). Podría tratarse de delincuentes.

– No des crédito a versiones de extraños sobre accidentes o hechos inesperados que atañen a tu familia sin haber comprobado su veracidad.

– No publiques información sobre tus movimientos y el de tu familia en redes sociales. Mensajes como “toda la familia en el cine”, “disfrutando en familia de paseo”, etc., puede permitir que delincuentes aprovechen de esta información para cometer robos en tu vivienda.

– En caso de observar la presencia de personas extrañas que se encuentran en forma sospechosa por inmediaciones de tu vivienda o de percatarte que la puerta de ingreso a tu casa ha sido violentada, debes comunicarte de inmediato con la Policía Nacional (comisaria del sector, DIVINCRI o a la Central PNP 105).

Peligro sobre ruedas

Los asaltos y secuestros al “´paso” en colectivos y taxis, regresaron de forma más violenta. Los delincuentes se hacen pasar como choferes o pasajeros para despojar de sus pertenencias a sus víctimas y/o llevarlas a distintos cajeros a retirar la totalidad de su dinero.

– Recuerda que estos sujetos están dando vueltas por los paraderos al acecho de su próxima víctima. Hay que estar muy atentos antes de subir a un carro.

– No tomes colectivos. Son informales e inseguros.

– Si solicitas un taxi por aplicativo, llama a la empresa para comprobar los datos del conductor.

– Si es posible, ve en compañía de un familiar, sobre todo si vas a retiras dinero del banco.

– No te distraigas con el celular cuando viajas en taxi.

– Siéntate detrás del conductor, no vayas como copiloto.

(Fuente: Andina)

