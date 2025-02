Sector Cultura destaca la unión de esfuerzos para la salvaguarda del Sitio Patrimonial Fortaleza de Kuélap

UNESCO Perú, World Monument Found WMF y Latam Airlines están comprometidos con la recuperación del importante sitio arqueológico.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, recibió en Chachapoyas la visita de una delegación conformada por funcionarios de UNESCO Perú, World Monument Found WMF y Latam Airlines, en el marco del proyecto “Respuesta de emergencia para la salvaguarda del Sitio Patrimonial Fortaleza de Kuélap”.



Estos trabajos que tienden a la protección de Kuélap, se dan en el marco de la campaña “Es nuestro Patrimonio. Cuidémoslo siempre”, que busca concientizar a todos sobre el turismo responsable, salvaguardando y preservando nuestro patrimonio.

El proyecto “Respuesta de emergencia para la salvaguarda del Sitio Patrimonial Fortaleza de Kuélap” es liderado por el Estado Peruano, a través del Ministerio de Cultura y de la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas, con la asistencia técnica de UNESCO Perú y ejecutada gracias al Fondo de Emergencia para el Patrimonio de UNESCO.

En este encuentro con los funcionarios, Jesús Esther Lozano Maldonado, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas (DDC-A), al momento de dirigirse a los distinguidos visitantes que llegaron hasta el local de la institución, manifestó su agradecimiento por la gran respuesta dada a la convocatoria del Ministerio de Cultura, para unir esfuerzos y trabajar por la recuperación de Kuélap.

Al respecto, la ministra de Cultura, Betssy Chavez, destacó el compromiso de todos por Kuélap. “A través de este trabajo articulado con UNESCO, WMF y las universidades, estamos logrando lo que son ejes del Proyecto de Investigación Arqueológica (PRIA) en Kuélap: investigación, conservación y puesta en valor. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos para lograr su conservación”, señaló.

Cabe señalar que, UNESCO Perú, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), World Monuments Fund (WMF), LATAM Airlines y Telecabinas Kuélap, se han convertido en importantes aliados del sector Cultura, en el proyecto de rescate del principal monumento arqueológico de Amazonas.

Enrique López-Hurtado, coordinador del sector Cultura de UNESCO Perú, señaló que “quisiera remarcar el compromiso de la UNESCO para el patrimonio cultural del país, a través de la respuesta rápida del Fondo de Emergencia del Patrimonio de UNESCO, cuya acción nos permitió llevar adelante este proyecto. Asimismo, recalcar que las alianzas son fundamentales para la protección y promoción del patrimonio cultural. Es por ello que, iniciativas como el Pacto por la Cultura al 2030, son vitales para promover el desarrollo sostenible del país a través del fortalecimiento del sector Cultura”.



En el marco de esta alianza, un grupo interdisciplinario de expertos del Laboratorio de Ingeniería y Patrimonio de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP; así como de la Drexel University (EEUU), University of Wisconsin – Madison (EEUU), Brown University (EEUU), Universidad Wiën (Austria) y el Ludwig Boltzmann Institute (Austria), están en Kuélap desarrollando estudios especializados que permitirán determinar el estado actual del sitio patrimonial y marcará una hoja de ruta con recomendaciones técnicas, que serán entregadas al Estado Peruano para la salvaguarda y recuperación del mismo.

Elías Mujica, director ejecutivo de WMF Perú, entidad que también se ha sumado a este grupo de apoyo, con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país, enfatizó que se debe trabajar unidos, no solo porque la tarea es enorme, sino debido a la complejidad de los trabajos. Añadió que, “si no lo hacemos juntos, no vamos a llegar a ningún lado”.



En otro momento, destacó el trabajo que viene desarrollando la DDC Amazonas y el compromiso que ha asumido con Kuélap, la ministra de Cultura, Betssy Chavez Chino.

LATAM Airlines es igualmente una pieza muy importante en esta suma de esfuerzos. Gracias a la línea aérea, integrante del Pacto por la Cultura, promovido por UNESCO, ha sido posible el traslado de los expertos y el transporte de todo el equipamiento requerido en los estudios.

Emilia Rivadeneyra, sub gerente de asuntos corporativos de LATAM Airlines Perú y Ecuador, se refirió al servicio denominado como “avión solidario”, que desde hace más de una década ofrecen en situaciones de emergencia. “Esto es lo que da valor a lo que somos y hacemos dentro del país. Es realmente gratificante ver como hay un efecto positivo en este rol de conectar […] este tipo de cosas son en las que debemos también aportar y ayudar a promover, porque es la riqueza que tenemos en el país”, manifestó.