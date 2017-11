En pocas semanas Ciudad de México no será sólo la capital del país azteca: se transformará en la capital de Heroes of the Storm, el nexo latinoamericano. Ocho equipos de latinoamérica estarán dispuestos a destruir cada torre, puerta, fuerte y núcleo enemigo en su camino por llevarse la victoria en la gran final del Heroes of the Storm Legion Championship de Lenovo.

Luego de varios meses, docenas de batallas en línea, cientos de héroes caídos en batalla e incontables secuaces, el 2 y 3 de diciembre el campeonato de Lenovo llega a su mejor momento: ¡los legionarios más sobresalientes se encuentran frente a frente y tu puedes asistir!

¿Podrán los dos equipos mexicanos defender el honor de su país frente a equipos de Colombia, Argentina, Perú y Chile? Serán dos días donde los representantes de cada país se disputarán el título al mejor equipo de Heroes of The Storm del campeonato, en medio de un escenario a la altura de la escena competitiva mundial: pantalla gigante, comentaristas, tribuna y mucho más.

La final es solo la última de una serie de demostraciones del potencial de los e-sports en Latinoamérica, donde Lenovo y su línea de portátiles Legion entregan el protagonismo a los gamers.

¿Cuándo y dónde es la final?

Se llevará a cabo el 2 y 3 de diciembre de 2017 desde las 10:30 am hora local de Ciudad de México en el Salín Reforma de ExpoReforma, Ciudad de Juárez, México.

¡El oro del Nexo está en juego!

Estos serán los premios de la gran final:

• El equipo ganador de la gran final regional se llevará a casa $6.000 dólares.

• El equipo subcampeón de la gran final regional ganará $2.000 dólares.

• El equipo en tercer lugar de la final regional tendrá en sus manos $1.000 dólares.

¿Quienes son los legionarios finalistas?

Con la mayor destreza para manejar a los héroes de World of Warcraft, Overwatch, Diablo y Starcraft en las batallas de Heroes of the Storm, 8 equipos han llegado a la final:

Por Perú: Stormborns

Derrotando a su rival local Loktar el pasado 21 de octubre, Stormborns es el único equipo peruano que viajará a la gran final en Ciudad de México. Con jugadores en rango maestro y diamante 1, tienen todo para retar a sus contrincantes.

Stormborns está conformado por: Fottz, Harrek, Surprise, Skylar y Magicpants.

Por Colombia: Not Alone y Teeleeree

Not Alone fue el primer equipo colombiano en clasificar a la final, derrotando a Teeleeree en la primera ronda de eliminación directa de la liga online de ese país. Pero Teeleeree aprovechó su segunda oportunidad: venció al subcampeon peruano y se ganó un cupo para buscar la revancha contra Not Alone y retar a México.

Not Alone está conformado por: Spook, Rabbit, Damasus, Dantte y Theos

Teeleeree está conformado por: Juanklito, Highwind, NeO, Ozzcol, RMKfast y TisPip

Por argentina: Coliseo Dragons y Dynasty Gaming

La historia de rivales que se reencuentran en la final se repite: Coliseo Dragons clasificó cuando derrotó a Dynasty Gaming en la eliminaciòn directa de la liga online argentina. Ahora Dynasty Gaming ganó el derecho a entrar a la final al derrotar al subcampeón de Chile, los Lacayos de Iván Drago. Dos equipos argentinos que buscan ganar en territorio mexicano.

Coliseo Dragons está conformado por: Raphenz, Archie, Nygma, Hibird, Byakko y Pavvel.

Dynasty Gaming está conformado por: Bile, Naryt, Betony, Deus, Kevian y Kobu

Por Chile: Yakaban

Salieron del retiro para participar en el Heroes of the Storm Legion Championship y claramente tomaron la decisión correcta. El equipo chileno son los únicos representantes de su país.

Yakaban está conformado por: Mute, Bhara, Valha, Dothem y Lyncon.

Por México: 6Sense y Malos Vatos

Los reencuentros de rivales estarán a la orden del día en la gran final. 6Sense y Malos Vatos se enfrentaron en la eliminación directa de su país y ahora ambos tienen un cupo para participar en la batalla definitiva del Nexo. A parte de defender el honor de México en Heroes of The Storm, tendrán la oportunidad de reencontrarse como contrincantes.

6Sense está conformado por: ET0MyX, Insecure​, Rokblin​, LaBarbi​ y Dblank.

Malos Vatos está conformado por: Gorejaws, Genre, Ephemeral, NoMiracle y Gizmo.

¿Cómo seguir la final?

Recuerda que puedes seguir la gran final a través de Twitch y Facebook, con la transmisión del evento y actualizaciones a cada momento de las emocionantes batallas por el Nexo.

Recuerda cuál es tu arma principal

LEGION Y520

Siembra el terror desde cualquier lugar con la poderosa LEGION Y520, su tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1050 te permitirá vivir el juego con un realismo extremo y su procesador Intel® Core™ de hasta 7ª generación, disco de estado sólido PCIE y memoria DDR4 de hasta 16GB te dará un gran rendimiento y desempeño para que nunca quedes atrás de tus enemigos.

Además, queremos que alistes tus mejores habilidades ya que podrás ver mejor los mapas a través de su pantalla de 15.6´´ FHD IPS anti reflejo con opción a UHD. Tu experiencia no sería completa sin sus 2 altavoces Harman 2,0 (con custom toned audio), batería de polímero de litio de 45 Hh (que te da más de 4 horas de juego continuo), su teclado de retro iluminación y un sistema de enfriamiento.

Estas y muchas más características como la tarjeta wireless, WIFI 1X1 AC+BT4.1, conexión UBS 3.0, cámara HD 720P con ARRAY MIC (grupo de micrófonos que mejoran los sistemas de reconocimiento de voz) te darán una experiencia de juego que satisface a cualquier gamer.

LEGION Y720

El LEGION Y720 te permitirá maravillarte con cada detalle del juego gracias a su poderosa tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1060 de 6GB, además tendrá el mejor rendimiento ya que cuenta con procesador Intel® Core™ de hasta 7ª generación (Core i7 7700HQ), disco de estado sólido PCIE y SATA HDD y memoria DDR4 de hasta 16GB. Alista tus mejores habilidades ya que podrás ver mejor a tus enemigos a través de su pantalla de 15.6´´ FHD IPS Anti reflejo con opción a UHD. No solo podrás escuchar cada disparo y movimiento del juego con sus 2 altavoces JBL de 2,0 W JBL y 3 subwoofers de 3,0 W Dolby Atmos® (el primer PC Gamer con ese sistema), también podrás jugar por más de 5 horas continuas gracias a su batería de polímero de litio de 60 Wh. y hasta te dará la posibilidad de usar dispositivos de realidad virtual.

Pero esto no es todo, el LEGION Y720 tiene una cámara HD 720P WITH ARRAY MIC, (grupo de micrófonos que mejoran los sistemas de reconocimiento de voz) y dos modelos de tarjeta Wireless, WIFI 1X1 AC+BT4.1 o WIFI 2X2 AC+BT4.1. Con estas características el LEGION Y720 demuestra ser el mejor aliado para el presente y futuro del gaming.

