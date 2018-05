¿Cómo saber si estoy listo para un nuevo cambio laboral?

Bumeran.com da algunas pautas para que pueda tomarse la mejor decisión sobre la búsqueda de una nueva oportunidad laboral. En ese sentido, aprovechar el canal digital resulta fundamental para tomarse el tiempo de analizar nuevas propuestas laborales, que estén a la altura de las expectativas de crecimiento profesional.

Las razones que pueden mover a una persona a buscar un nuevo empleo pueden no ser siempre las correctas. Por eso, antes de tomar una decisión tan importante, como la de renunciar al actual empleo en el que uno se encuentra, es más que necesario hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué quiero dejarlo?. Sobre todo, porque no es lo mismo alejarse del empleo después de analizar lo que está -realmente- sucediendo en la empresa que hacerlo por algo personal. Responder a esto es muy importante para priorizar lo que uno busca a nivel de crecimiento profesional.

De acuerdo con encuestas realizadas por Bumeran.com, al poner la lupa sobre las razones que hacen perder el encanto sobre un trabajo, 62% de los trabajadores señala que si no hay posibilidad de crecimiento se fijaría en otro empleador. No “ser retado” con nuevos desafíos impulsaría a tomar esa decisión a un 17% de profesionales, así como no conseguir avances en cuestión salarial y un mal ambiente laboral, también los haría desertar para buscar otra oferta.

“Si los postulantes que usan una plataforma como Bumeran.com están indecisos sobre cambiar o no de empleo, es recomendable que se tomen no solo el tiempo debido para analizar bien las razones sino que comiencen a aprovechar, en tiempo real, las oportunidades que ofrece el portal para revisar y postular a la oferta de empleos desde los móviles, así como para mantener actualizado el cv, ajustándolo al perfil de los puestos a los que uno postula. De esta manera, habrán más oportunidades que las empresas contacten a estos prospectos desde la misma plataforma”, destaca Luciano Barredo, Gerente de Marketing de Navent, grupo de Internet propietario de Bumeran.com, respecto a la oportunidad que da el portal para buscar, de la manera más eficiente, nuevas oportunidades laborales.

Aunque pueden resultar obvias las siguientes preguntas sobre las razones que motivan un cambio de empleo, realmente no lo son porque de lo que se requiere es de respuestas claras y transparentes que fundamenten bien ese cambio. ¿Qué tipo de crecimiento, y no necesariamente entendido como promoción, es el que deseo?; ¿Puedo obtener eso en este lugar, en otra área?; ¿Mi deseo de cambio es porque quiero reinventar lo que sé, para enfocarme a algo que disfruto más o porque no me han dado la jefatura y sólo falto yo- entre mis amigos- para llegar a ese puesto?; ¿Soy o he sido director y ahora me interesa poner a prueba lo que sé en otras estructuras y sé que eso nunca pasará dónde estoy?

A continuación, Bumeran.com da a conocer algunos de los escenarios que, con mayor frecuencia, generan la renuncia. Pero antes de dar el paso, recuerda responderte qué esperas conseguir, a dónde cambiarías y por qué y cuánto tiempo llevaría alcanzar una nueva meta.

1-El estilo de gestión es ‘insufrible’. No descubro el hilo negro, el tipo de relación entablada con el superior y los compañeros es detonante de renuncia. Un análisis de Gallup registró que los colaboradores que carecen de una adecuada dirección y retroalimentación de su jefe son 50% menos productivos y 44% menos rentables. ¿Vives esta situación? Valora y plantea la posibilidad de transitar a otro proyecto, en esa empresa. ¿Probaste el plan de conocer el estilo de comunicar y de gestionar del jefe, y nada? Entonces valdría ver otras opciones, pero teniendo claro que problemas y modelos de gestión ineficientes, los hay en todas partes, y puedes entrenarte en identificarlos y saber cómo actuar.

2-Opciones de crecimiento limitadas. Cuando el desafío en lo laboral está ‘muerto’, es un detonante importante para decir adiós al actual empleo. El aburrimiento laboral es una situación que, sin excepción, se presenta, porque llega un momento que el colaborador domina sus funciones. Si esa sensación de ‘no tengo más nada que hacer o explorar aquí’, es prolongada, es una advertencia de renuncia. Una opción es comunicarlo al jefe y valorar nuevos proyectos, aunque no hay garantía de obtener una respuesta positiva. Dependerá de ti auto transformarte en ese u otro lugar.

3-Vives pensando cómo sería la vida fuera. Si la mayor parte del tiempo el pensamiento se orienta a cómo serían las cosas si hiciera esta actividad en otro lugar, o podría estar haciendo lo que me gusta en vez de invertir tiempo en esto, aquí hay señales de renuncia. La pregunta es si estás listo en recursos, contactos, ahorros, etcétera, para iniciar en otro proyecto laboral

4-Demostrar… sin ser visto. Es común escuchar en un colaborador que hizo todo lo posible por demostrar sus habilidades y no lo toman en cuenta. Si tras analizar los resultados conseguidos en el puesto, tener comentarios positivos de otras áreas, y demostrar que sabes gestionar responsabilidades no eres escuchado por el jefe, es momento de conseguir otro trabajo. Solo asegura preparar el cambio con cierta anticipación.

